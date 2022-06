Inflation, crise sanitaire... Les alcooliers français inquiets de l'évolution de leurs ventes en 2022

Le répit n'aura pas duré très longtemps pour les producteurs d'alcool français. Malgré une année 2021 marquée par un retour de la croissance, avec des ventes en croissance de 2% en valeur à 5,2 milliards d'euros, ces producteurs ont exprimé leurs craintes quant aux perspectives pour l'année 2022. En cause : le contexte international, l'inflation et la crise sanitaire qui pourraient fortement faire baisser les ventes d'alcool. « Avec les confinements, l’année 2021 avait mal démarré. Heureusement, au niveau international, l’armistice dans les relations UE-US nous a permis de retrouver nos marchés et de progresser sur le second semestre. 2022 donne hélas une autre tonalité et nous aurons besoin de mesures qui permettront à notre secteur de préserver sa compétitivité » alerte d'ores et déjà Jean-Pierre Cointreau, président de la Fédération française des spiritueux (FFS).

Modification de la fiscalité sur les alcools

