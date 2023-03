Infineon parie sur les puces en nitrure de gallium avec le rachat de GaN Systems

Le fabricant allemand de puces électroniques Infineon Technologies a annoncé le 3 mars avoir conclu un accord définitif pour le rachat GaN Systems, un spécialiste canadien de 200 personnes spécialisé dans la conception de composants électroniques de puissance en nitrure de gallium. La transaction se monte à 830 millions de dollars en numéraire. Sa finalisation est suspendue à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

«La technologie de nitrure de gallium ouvre la voie à des solutions plus économes en énergie et en CO2 qui favorisent la décarbonation, commente dans le communiqué Jochen Hanebeck, président du directoire d'Infineon Technologies. L'adoption dans des applications telles que les chargeurs de mobiles, les alimentations de centres de données, les onduleurs solaires résidentiels et les chargeurs embarqués de véhicules électriques est à un point critique, entraînant une croissance dynamique du marché.»

Miniaturisation des chargeurs

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]