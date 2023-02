Infineon lance la construction de sa nouvelle usine de semi-conducteurs à 5 milliards d’euros en Allemagne

C’est décidé. Le fabricant allemand de puces électroniques Infineon Technologies va lancer la construction de sa nouvelle usine de production de semi-conducteurs à Dresde, en Allemagne. Le conseil de surveillance et le directoire de l’entreprise ont donné leur feu vert au projet. L’investissement se monte à 5 milliards d’euros, le plus important de l’histoire de la société munichoise. La construction devrait débuter cette année pour une mise en service prévue à l'automne 2026. A la clé, la création d’environ 1 000 emplois hautement qualifiés et la génération d'un chiffre d'affaires supplémentaire équivalent au montant investi.

Le projet a été annoncé en novembre 2022. Mais il était conditionné à l’approbation par la Commission européenne des aides d’Etat dans le cadre du Chips Act européen. Infineon Technologies attend une subvention publique d’environ un milliard d’euros, couvrant 20% de l’investissement total. Le ministère fédéral allemand de l’Economie et de la protection du climat a décidé d’approuver le lancement du projet, en anticipation de l’accord de Bruxelles.

Demande en hausse dans les renouvelables et l'électromobilité

[...]