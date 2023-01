Infineon étend son partenariat dans le carbure de silicium avec le japonais Resonac

Infineon Technologies continue à tisser son réseau avec les fournisseurs de plaquettes de carbure de silicium. Le fabricant allemand de puces, qui compte 56 200 salariés dans le monde et attend un chiffre d’affaires d’environ 15 milliards d’euros en 2022, a annoncé le 12 janvier avoir signé un nouvel accord d'approvisionnement et de coopération pluriannuel avec le fournisseur japonais Resonac (ex-Showa Denko), complétant et élargissant celui conclu en 2021.

