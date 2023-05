Infineon diversifie ses approvisionnements en carbure de silicium avec deux fournisseurs chinois

Infineon Technologies continue à étendre sa base de fournisseurs de plaquettes et boules de carbure de silicium. Le fabricant allemand de puces a annoncé mercredi 3 mai 2023 avoir conclu des accords d'approvisionnement et de coopération à long terme avec deux nouveaux fournisseurs : les chinois SICC et TanKeBlue.

Le carbure de silicium est un semi-conducteur à large bande interdite en vogue dans la construction de composants électroniques de puissance qui sert à gérer et optimiser les flux de courant dans les onduleurs, les chargeurs de batterie, les convertisseurs d’énergie ou encore les alimentations électriques. Par rapport au silicium classique, il offre l’avantage de réduire l’encombrement et le poids, d’augmenter la tenue en température, d’élever le voltage de fonctionnement, d’améliorer l’efficacité énergétique et de booster la fiabilité. Autant d’atouts qui en font une technologie clé de l’électrification de l’automobile et de l’industrie.

Offre restreinte sur le marché

[...]