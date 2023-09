Inessens veut peser davantage dans l’alimentaire

Décidément, 2023 est l’année de la diversification pour Inessens. Après avoir mis en place et consolidé une stratégie de développement sur le marché de la cosmétique, le fabricant d’étiquettes, qui a bâti sa renommée dans le vin, affiche de nouvelles ambitions sur le segment de l’alimentaire et les boissons qui « ne » représentent que 10% d'un chiffre d’affaires qui s’élevait, en 2022, à 63 millions d’euros. Pour ce faire, il investit dans du matériel et dans le personnel.

[...]