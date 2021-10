Ineos va investir deux milliards d'euros dans l'hydrogène vert

15 jours gratuits et sans engagement

Ineos, ou l'art de ménager la chèvre et le chou. D'un côté, le groupe de pétrochimie britannique développe le Grenadier, un 4x4 assemblé dans l'usine d'Hambach (Moselle) dont la motorisation thermique semble nager à contre-courant de l'électrification massive de l'automobile. Mais de l'autre, l'entreprise a bien conscience qu'il n'est plus possible de fermer les yeux sur les enjeux écologiques. Afin de réussir sa transition, Ineos a donc décidé de devenir un acteur majeur de l'hydrogène vert.