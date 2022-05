Ineos va développer et produire un 4x4 électrique à Hambach

Ineos Automotive annonce ce 31 mai son intention de produire une petite version 100 % électrique de son tout-terrain Grenadier. Jim Ratcliffe, patron du géant de la chimie Ineos, maison-mère du constructeur automobile britannique, a confirmé dans une vidéo son projet de lancer une seconde génération, plus propre et plus compacte, de son 4x4 inspiré du Land Rover Defender. Le nouveau modèle, de dimension moindre, devrait reprendre le design de son aîné à motorisation thermique dont la production est en cours de démarrage sur le site de Hambach, en Moselle.

