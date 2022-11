Ineos et Plastic Energy partenaires en Allemagne

Les deux entreprises britanniques travaillaient depuis 2020 sur la faisabilité d’une usine de recyclage chimique. Cette collaboration entre Ineos et Plastic Energy débouche sur la signature d’un protocole d'accord pour la production de 100 000 tonnes par an de matières premières recyclées à partir de déchets plastique. L’unité sera construite sur le site d’Ineos à Cologne, en Allemagne, et devrait être opérationnelle d’ici fin 2026.

