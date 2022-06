Ineo Systrans a choisi la Galaxy Tab Active Pro de Samsung pour équiper ses flottes de bus

Galaxy Tab Active Pro – Un design ultra résistant et mobile pensé pour les usages professionnels

La Galaxy Tab Active Pro répond à la norme militaire antichoc MIL-STD-810G et est certifiée IP68, la rendant complètement étanche à l’eau et aux micropoussières et adaptée à des environnements de travail spécifiques. Par ailleurs, la Galaxy Tab Active Pro est nativement équipée de la suite de logiciels Samsung Knox, assurant à la fois des capacités d’enrôlement et d’administration simplifiées ainsi qu’un périmètre de sécurité à la pointe du marché. Ajoutez à cela la solution DeX, permettant à la tablette d’assumer pleinement le rôle d’un poste de travail complet. La Galaxy Tab Active Pro propose ainsi un design et une expérience d’utilisation en phase avec les enjeux de mobilité et d’agilité des entreprises. Caractéristiques techniques :

• Processeur : Qualcomm Snapdragon 670.

• Affichage : 10,1 pouces, résolution de 1920 x 1200 pixels LCD.

• Système d'exploitation : Android 11

• RAM : 4 Go.

• Stockage : 64 Go interne, avec extension carte microSD jusqu’à 512 Go

• Caméras : 13 MP

• Connectivité : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5.0, option LTE disponible.

• Batterie : 7040 mAh (jusqu’à 15 heures d’autonomie), amovible