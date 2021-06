[Industry story - Le podcast] Sans commune mesure - Eugène Varlin, ouvrier relieur meurt le dernier jour de la Commune de Paris

La semaine fut épuisante. Sanglante même. Eugène Varlin, pourtant, ne se décourage pas. Sans cesse, il arpente les rues pour rejoindre les barricades et apporter son aide. Là au Panthéon, Belleville, plus tard rue de la Fontaine-au-Roi. Le dernier bastion. Le dimanche 28 mai 1871, la semaine s’achève et avec elle nombre d’espoirs pour un monde plus juste. Les combattants tombent autant que pleuvent les balles. Vers 15 heures, l’ouvrier relieur, devenu pièce maîtresse de la Commune, tente de se cacher. Seulement, un prêtre, quitté par la compassion, le dénonce aux soldats. Varlin est arrêté par le lieutenant Sicre.