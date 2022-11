[Industry story - Le podcast] Retiens la nuit - Johnny Hallyday kidnappé par les ouvriers d'Usinor

Ses cheveux blonds s’échappent d’un casque de sécurité blanc et viennent flirter avec le col relevé de sa parka beige. Sa chemise rose tranche avec son accoutrement passe-partout. Ses yeux bleus aussi. Son nom plus encore. L’homme juché sur une passerelle est entouré d’une nuée de sidérurgistes en colère et de journalistes sidérés qui, bientôt, vont colporter l’incroyable récit de la nuit du 7 mars 1979 : Johnny Hallyday a été enlevé par les ouvriers en grève d’Usinor !

[...]