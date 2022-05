Depuis son procès en 1935, Victor Lustig n’a plus que les trois murs en béton blanc de sa cellule à séduire et sait qu’il n’en sortira que les pieds devant. On ne s’échappe pas d’Alcatraz. Sur l’un deux, une carte postale de la tour Eiffel. Son meilleur coup, celui qui l’a rendu célèbre et a précipité sa chute. Sur la photo, ces quelques mots qu’il a inscrits : « Vendue 100 000 francs ».

[...]