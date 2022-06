[Industry story - Le podcast] Gros œuvre de charité - Antoni Gaudi, l'architecte de Barcelone

Au soir du 7 juin 1926, à l’angle de la Gran Via et de la rue Bailén, un tramway percute un vagabond. Le conducteur descend, observe le corps, le déplace sur le bas-côté et reprend sa route. Des passants interpellent des taxis pour emmener le malheureux à l’hôpital mais tous refusent. Il faudra l’intervention d’un agent de police pour que l’un d’eux finisse par déposer ce misérable barbu et chenu dans un dispensaire. Non loin, la Sagrada Familia surplombe Barcelone.

Babylone à Barcelone

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]