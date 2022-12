[Industry story] Fruit défendu - La United Fruit Company, producteur de république bananière

Le vent est glacial ce lundi 3 février 1975. Eli Black rejoint comme tous les matins le 44e étage de la tour Pan Am, en plein Manhattan. Une fois dans son bureau, l’actionnaire principal de l’United Brands Company, réputé insensible et philanthrope, lève le store vénitien, se saisit de son attaché-case et brise violemment l’épaisse fenêtre qui le sépare du vide. L’air froid s’engouffre immédiatement dans la pièce. Black observe le viaduc de Park Avenue en contrebas, avant de s’élancer et de s’écraser au milieu des voitures. Une décision radicale. Comme toujours depuis la création de l’entreprise.

[...]