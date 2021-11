[Industriel de l'année] «Le patron doit s’effacer devant l’entreprise», affirme Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet Pour Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, le dialogue avec les équipes comme avec les syndicats est primordial.

L'Usine Nouvelle. - Vous êtes considéré comme un patron discret. Quel doit être le rôle du dirigeant d’un groupe comme Alstom ?

Henri Poupart-Lafarge. - Dans le monde actuel, on constate une sorte de personnification des dirigeants. Je considère pour ma part que le patron doit s’effacer devant l’entreprise. Pour moi, ce sont les collaborateurs, l’histoire de l’entreprise et les produits qu’il faut mettre en avant. Je ne suis pas tellement attaché aux distinctions en général, mais recevoir le prix de l’industriel de l’année, de par la nature de votre magazine, me fait particulièrement plaisir.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]