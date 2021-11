[Industriel de l'année] Henri Poupart-Lafarge, un patron très discret

15 jours gratuits et sans engagement

Henri Poupart-Lafarge n’aime pas les honneurs. « Je préfère mettre mon entreprise et ses réalisations en avant », ne cesse de répéter l’industriel de 52 ans, fils de l’ancien numéro deux de Bouygues et frère de l’ancien patron de Nexans, actuel directeur général du groupe Galliance. Patron d’Alstom depuis 2016, Henri Poupart-Lafarge a fait l’essentiel de sa carrière dans ce groupe industriel français. Il y est entré en 1998, en tant que responsable des relations avec les investisseurs et chargé du contrôle de gestion.