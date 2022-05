ITALVIBRAS FRANCE

concevoir et produire en interne sa propre gamme de produits

Italvibras G. Silingardi S.p.A. est une entreprise italienne spécialisée dans le secteur des motovibrateurs électriques. Portée par une croissance soutenue, elle s’est peu à peu développée à l’international.

Aujourd’hui, la société est présente en France, en Allemagne, en Espagne, aux USA, en Angleterre et en Australie.

Le service et l’assistance aux clients sont les points essentiels des objectifs de la société Italvibras France filiale d’Italvibras SPA. Ces dernières années, l’entreprise a misé sur l’innovation afin d’étendre l’application des motovibrateurs à de nouveaux secteurs. Les investissements constants dans les technologies d’avant-garde ont permis de transformer les processus de production et de doper les performances sur la qualité des produits et sur la compression des coûts de production.

www.italvibrasfrance.com



MURE & PEYROT

Entreprise du Patrimoine Vivant au top de l’innovation

Depuis 118 ans, l’entreprise bordelaise Mure & Peyrot conjugue expérience et professionnalisme avec une volonté constante d’innovation.

Des clients répartis dans plus de 70 pays dans des secteurs aussi divers que l’automobile, l’aviation, la sécurité, l’alimentaire ou la boulangerie, l’entreprise est aujourd’hui le premier fabricant français d’équipements de protection individuels. Elle axe une grande partie de sa recherche sur la sécurité, source de performance pour les entreprises et de confort pour les utilisateurs.

En 2020, l’entreprise a créé le couteau Lugos et le chargeur Evo, pour lequel elle a reçu le Prix de l’Innovation Préventica.

www.mure-peyrot.com



TECHVIEW

Ses solutions clés en main pour la maintenance industrielle

Techview est une filiale du groupe ANDQO, connu déjà pour ses filiales AQMO et SEMSO. Techview regroupe des experts en analyses vibratoires, équilibrages, diagnostics de vibrations d’usinages, thermographies infrarouges et contrôles ultrasons.

Son offre de service, comme les solutions Techview One et Techview Edge, s’inscrivent dans la transformation des industries vers une digitalisation et vers des usines connectées.

Techview, c’est 3 000 machines mesurées par an, 13 ans d’expérience dans la maintenance prévisionnelle, et un réseau de techniciens experts en permanence sur le terrain qui ont donné naissance à des solutions 4.0 différenciantes.

www.techview.fr



SEDAPTA

OUI, il est encore possible d’optimiser les processus Supply Chain !

Pour savoir comment, participez au sedApta Supply Chain Tour de France organisé par l’éditeur européen de solutions de Supply Chain management.

Après Strasbourg, Toulouse et Lille, les équipes de sedApta France se rendront à la rencontre des industriels à Lyon (10 mai), Nantes (12 mai) et Paris (2 juin). L’occasion de mieux envisager les leviers permettant d’améliorer la performance de sa Supply Chain de la Prévision des Ventes jusqu’au Pilotage de la Production. Et répondre aux différents challenges à venir : apprivoiser la volatilité de la demande ; faire face aux difficultés dans la chaîne d’approvisionnement ; augmenter la réactivité et améliorer la collaboration de bout en bout, ajuster en temps réel la production à la variation de la demande et de l’approvisionnement ; simplifier la collaboration avec ses fournisseurs et sous-traitants ; respecter ses engagements de livraisons clients.

Inscription gratuite sur : www.sedapta.com/fr/évènement/sedapta-supply-chain-tour-2022/

www.sedapta.com/fr



COSMO CONSULT

Le partenaire de votre transformation numérique

Intégrateur de solutions Microsoft et éditeur d’applications métier depuis près de 30 ans, COSMO CONSULT compte 1 400 employés répartis sur 49 sites à travers le monde. Ils accompagnent les entreprises dans leur transformation numérique.

Du conseil à la maintenance, ils interviennent sur toutes les étapes de la transition digitale : audit et diagnostic, implémentation de progiciels de gestion intégré (ERP), de gestion de la relation client (CRM), intégration d’outils collaboratifs et d’analytique (BI). Ils apportent également toute leur expertise conseil sur l’accompagnement aux changements organisationnels et culturels engendrés par une telle transformation.

Déployées avec des partenaires de renom à l’international, les solutions COSMO CONSULT sont utilisées aussi bien par des PME, des ETI, des grands groupes internationaux que par des startups.

https://fr.cosmoconsult.com



9ALTITUDES

Accompagner le cycle de transformation digitale « end-to-end » des entreprises

Avec plus de 750 clients dans l’industrie manufacturière en Europe, 9altitudes se positionne comme partenaire de confiance, capable d’accompagner ses clients dans leur chemin vers l’industrie 4.0.

Experte de la transformation digitale, l’entreprise s’appuie sur des plateformes mondialement reconnues (Microsoft & PTC), des solutions technologiques adaptées aux besoins sectoriels des industriels ainsi que sur les expertises métiers.

Aujourd’hui 9altitudes compte plus de 700 collaborateurs répartis en Belgique, en France, aux Pays Bas, en Slovénie, au Portugal et au Danemark.

www.9altitudes.com/fr



ELLISTAT

Des formations e-learning accessibles à volonté !

La montée en compétences des collaborateurs sur les sujets d’excellence opérationnelle est un sujet complexe. Comment former un nouvel entrant ? Comment former ses collaborateurs au moment ou un nouveau chantier va se lancer ?

Pour répondre à ces difficultés, Ellistat a développé un ensemble de 70 modules couvrant tous les aspects de l’excellence opérationnelle du Lean (5S, VSM, …) et du Six Sigma (Capabilité, DOE, …) et vous propose d’y accéder en illimité.

« Il vous suffit de vous abonner, et vous aurez accès à toutes nos formations en e-learning » détaille Davy Pillet. Chacun peut les suivre à son rythme, et n’est pas limité en nombre de modules !

On peut y construire ses parcours pour un nouvel entrant ou un nouveau chantier. La plateforme dédiée propose du multi-support (vidéo, voix, texte, exercices…) et la pédagogie se veut ludique. Chaque cours est entièrement animé, utilise des simulateurs de procédé pour la mise en pratique et offre le logiciel Ellistat pour l’application des outils statistiques.

https://ellistat.com/solutions/e-learning



SEW USOCOME

Un leader également champion des économies d’énergie

En 2007, pour un compteur 6 kWh tarif bleu, le kWh TTC d’EDF était à 10 centimes. Quinze ans plus tard, il dépasse les 17 centimes… Avec l’augmentation des coûts de l’énergie qui entraînent mécaniquement des surcoûts de fabrication, les entreprises n’ont plus le choix : elles doivent s’adresser à des professionnels qui maîtrisent et optimisent l’intégralité du rendement de leur chaîne pour proposer des produits capables de limiter drastiquement la quantité d’énergie nécessaire. C’est ce que propose SEW USOCOME, le spécialiste des systèmes d’entraînement et d’automatisation, à travers des prestations de conseil personnalisées, et ses gammes de produits.

La preuve avec les moteurs synchrones à aimants permanents IE4 et IE5, ou avec ses nouveaux réducteurs W9, qui affichent une efficacité énergétique avec un rendement de plus de 93 % % ! L’électronique de réinjection sur le réseau ou la gestion intelligente des mouvements complètent ce panel de solutions très efficaces avec un ROI rapide.

www.usocome.com



ADDI-DATA

Des solutions intelligentes

ADDI-DATA est un leader technique dans le domaine de l’électronique et du logiciel embarqué dédiés à la mesure et à l’automatisation industrielle. Ses solutions sont employées dans de nombreux secteurs industriels aux quatre coins du monde : industries automobile et métallurgique, construction de machines, machines spéciales, construction aéronautique, chimie, etc.

Grâce aux solutions intelligentes d’enregistrement de données industrielles, certifiées ADDI-DATA industry 4.0, ses clients augmentent la transparence, la qualité et l’autonomie de leurs processus afin d’accroître leur efficacité et leur productivité. Ils profitent aussi d’une gamme de produits qui couvre toutes les applications, de la mise à niveau de solutions existantes jusqu’à la mise en place de nouveaux systèmes, sécurisant ainsi leurs investissements passés et futurs.

www.addi-data.fr



NOKIA

Choisir le leader des réseaux mobiles privatifs

L’industrie 4.0 repose sur la numérisation et l’automatisation pour améliorer l’efficacité, la flexibilité et la sécurité, tout en réduisant l’empreinte carbone. Pour y parvenir, tous les actifs - employés, machines, capteurs – doivent être connectés afin d’obtenir des données en temps réel et pouvoir agir en fonction de ces informations.

La seule technologie capable de le faire est basée sur la technologie des réseaux mobiles privatifs aujourd’hui en 4.9G/LTE et demain en 5G, lorsque l’écosystème industriel sera mature. Selon le cabinet d’études ABI, le marché total adressable des réseaux privés passera de 3,2 milliards € en 2021 à plus de 96,4 milliards € en 2030.

Nokia est le leader incontesté du marché des réseaux mobiles privatifs avec + 2 200 clients pour les réseaux critiques et + 420 réseaux sans fil privés déployés à travers le monde entier.

www.nokia.com/networks/industries/



UBLEAM

Ubleam lance une déclinaison grand public de son carnet numérique iBleam

Le prochain salon Global Industrie se tiendra du 17 au 20 mai à Paris Nord-Villepinte. C’est à cette occasion que la société Ubleam, qui exposera aux côtés du collectif « Maintenance 4.0 », (incluant les éditeurs Dimo Maint et Algo’Tech), lancera une déclinaison grand public de son carnet numérique (iBleam).

« Notre solution est tellement simple et utile qu’il nous a semblé évident d’en proposer une version grand public dans une logique de démocratisation » explique Samuel Boury, co-fondateur d’Ubleam.

Désormais d’un simple scan sur le Bleam d’un équipement, le consommateur retrouvera les manuels d’utilisation et l’historique d’entretien sans effort. Il pourra même enrichir son carnet numérique durant son cycle de vie dans une démarche de seconde vie ou de recyclage du produit.

www.ubleam.com



HARTING

Connecticien au service de l’Industrie

Entreprise allemande créée en 1945, HARTING a fondé sa notoriété internationale avec la conception d’un connecteur rectangulaire métallique – le Han® – aujourd’hui présent dans nombre de machines des industries automobile, pétrochimique, agroalimentaire ou ferroviaire.

Depuis, HARTING Technology Group est devenu un leader mondial du secteur, fournissant des solutions de connectivité pour les technologies industrielles, avec 14 sites de production et 44 sociétés commerciales dans le monde, donc HARTING France, filiale créée en 1979.

Très engagé dans l’innovation, HARTING conçoit des systèmes de connectivité qui permettent aux industriels d’améliorer leurs performances. Aujourd’hui, le groupe est donc naturellement investi dans le développement de connecteurs qui participent à la mise en réseau des usines et à leur intelligence.

www.HARTING.com/FR/fr



OPTIMISTIK

L’usine augmentée, à ne pas manquer !

Piloté par l’entreprise chambérienne, le stand multi-acteurs de l’usine augmentée promet de faire l’événement, au cœur de Global Industrie.

« Les 3 axes de la performance industrielle amenés par l’industrie 4.0 – maîtrise des procédés, maîtrise des compétences et maîtrise de la performance opérationnelle – sont représentés » souligne Mathieu Cura.

Aux côtés d’Optimistik, les entreprises Quaternaire (conseil en management et formation), Inevo (BE génie des procédés), VRTICE (visite virtuelle technique) et Usitab (digitalisation des compétences) mettent à disposition leurs savoir-faire, au service de la transformation digitale et de la performance de vos organisations.

info@optimistik.com



TEEPTRAK

Développer de nouveaux matériels pour gagner en précision

La société de solutions digitales tout-en-un pour le data monitoring des machines s’est lancée dans un ambitieux chantier pour développer ses nouveaux matériels et circuits. Ambition affichée : être plus précis encore dans ses captations data (vibration ou consommation énergétique notamment), mais aussi moins cher. La majorité des éléments est réalisée en interne, grâce aux expertises software et IoT réunies chez TEEPTRAK.

En parallèle, TEEPTRAK conduit son projet de nouvelle levée de fonds : l’entreprise veut lever 5 M€ pour accélérer son déploiement à l’international.

www.teeptrak.com/fr/



RENISHAW

Des technologies de précision au service des industriels

Présente partout dans le monde via ses 32 filiales, Renishaw est une multinationale à la pointe des technologies industrielles, leader dans le domaine de la métrologie mais aussi dans la conception de machines d’impression 3D métallique.

Investie depuis près de 50 ans dans la R&D au service des industriels de l’aéronautique, de l’aérospatial, de l’automobile ou encore du médical, Renishaw développe ainsi des machines et outils répondant à leurs enjeux économiques, techniques, humains et d’avenir.

Plus de 5000 personnes dans le monde, dont de nombreux ingénieurs, s’emploient à imaginer, tester, concevoir et vendre des solutions de haute précision permettant de maximiser les cadences de production et d’accroître la fiabilité de fabrication des industriels.

www.renishaw.fr



ZOZIO

vise le leadership européen de l’industrie 4.0

Depuis 2018, date de sa création, Zozio a triplé son carnet de commandes, triplé sa présence. On la retrouve désormais déployée sur 50 nouveaux sites. Quant à son portefeuille clients, il n’en finit plus de s’étoffer avec l’arrivée de grands comptes des secteurs de la cosmétique, pharmaceutique, automobile, aéronautique, parmi lesquels Daher, L’Oréal, Faurecia…

« Notre ambition est de devenir d’ici quatre ans, le leader européen dans le domaine de l’industrie 4.0 avec une plateforme universelle et unique pour les opérateurs en usine » soulignent Bastien Triclot et Fabrice Jutteau, les co-fondateurs de Zozio Pour cela, la start-up qui s’apprête à doubler son chiffre d’affaires, va recruter 25 à 30 collaborateurs et ouvrir un nouveau bureau en Allemagne.

https://zozio.tech



FORTERRO

Éditeur-intégrateur de solutions ERP expertes du secteur industriel

FORTERRO répond aux besoins de gestion des entreprises industrielles françaises, TPE, Startup industrielles, PME multisites, ETI qui ont des chaînes d’approvisionnement complexes ou des exigences spécifiques liées à leur activité et leur fournissant des solutions ERP métiers. Toutes nos solutions sont développées, commercialisées, mises en œuvre et maintenues par nos équipes produits implantées localement.

Notre gamme de solutions ERP comprend les progiciels CLIPPER, HELIOS, SILOG et SYLOB. Nous couvrons des secteurs d’activités exigeants tels que l’aéronautique, l’automobile, le médical, et aussi des métiers complexes avec leurs processus propres comme l’électronique, l’usinage, la mécanique, la tôlerie, le traitement de surface ou encore la plasturgie.

Forterro France est présente sur 4 sites dans l’hexagone (Caen, Albi, Eguilles et Pau) et compte plus de 3 000 clients qui représentent près de 35 000 utilisateurs, ce qui nous positionne comme l’un des acteurs majeurs sur le marché des solutions ERP à destination exclusive des industriels.

www.forterro.com/fr



ARKANCE SYSTEMS

Expert en digitalisation

Consolidé par le groupe Monnoyeur depuis 3 ans, Arkance Systems réunit plusieurs revendeurs historiques d’Autodesk en France et en Europe. Forts de leur longue expertise dans la transformation digitale, les collaborateurs – 120 en France et 600 en Europe – accompagnent aujourd’hui les entreprises de la construction, les bureaux d’études et les industriels pour fabriquer autrement grâce aux technologies innovantes.

Leur ambition ? Mettre au diapason les 5 piliers d’une transformation digitale au service des industriels : le digital, l’humain, les matériaux, les procédés et les moyens de production.

Aujourd’hui, plus de 6 000 clients sont accompagnés par Arkance Systems. L’entreprise enregistrait, en 2021, un chiffre d’affaires de 129 millions d’euros.

www.arkance-systems.fr



ORDINAL SOFTWARE

La facilité de mise en œuvre de COOX 8

La solution ouverte COOX multiplie encore dans sa 8e version les améliorations fonctionnelles. Cette plateforme MES et SCADA bien installée en Europe depuis l’an 2000 offre, en outre, un accès aux dernières innovations en termes de digitalisation des opérations. Elle ne perd pas pour autant ses fondamentaux tels que la traçabilité systématique des opérations tant manuelles qu’automatiques et la modélisation des installations.

« Avec COOX 8, nous avons beaucoup insisté sur la simplicité de mise en œuvre de ses fonctions, de sorte qu’il y ait un retour sur investissement rapide pour les industriels », souligne Philippe Allot, le président d’Ordinal Software, l’éditeur français indépendant de COOX qui peut s’appuyer sur un solide réseau d’intégrateurs en Europe, et qui est présent en Chine et depuis peu dans l’Est américain avec sa toute nouvelle filiale canadienne.

www.ordinal.fr



CREATIVE IT

Creative IT aide les entreprises à déployer la transformation digitale dans les ateliers

Synonyme de forte valeur ajoutée, l’intégration de nouveaux process digitaux dans les entreprises est synonyme d’inquiétudes dans le secteur de l’industrie.

Pour les aider à passer ce cap, la société lyonnaise Creative IT, forte de plus de vingt ans d’expérience dans le développement de logiciels innovants pour l’amélioration des process industriels et pour le suivi de production, a mis au point Qubes Factory Pilot.

Facile d’utilisation, Qubes Factory Pilot contient un ensemble de fonctionnalités qui permettent à l’entreprise industrielle de franchir une première étape digitale pour accompagner les opérateurs et l’encadrement aux défis numériques. L’outil leur permet surtout d’avoir une vision globale des lignes de production, et de ses aléas, pour intervenir directement afin d’améliorer la réactivité des équipes et booster la performance.

www.qubes.com/fr



CONVERGENCE 5.0

« The shortest path to industrial excellence » - « Le chemin le plus court vers l’excellence industrielle »

5 acteurs experts de la digitalisation, tous déjà fortement implantés chez des industriels à envergure internationale, se regroupent pour proposer une offre de digitalisation globale de la performance industrielle. Les outils proposés par les entreprises Leancure, Shizen, InUse, Picomto, sont des modules indépendants qui s’interconnectent les uns avec les autres pour proposer une alternative plus flexible à un coût moindre en comparaison aux gros systèmes complets existants.

Donner du sens à toutes ces transformations pour converger vers de la performance concrète avec des équipes mobilisées est loin d’être anodin. Progress Partners depuis 15 ans accompagne ces changements et met le digital au service d’usines performantes et de la réindustrialisation.

https://convergence50.digital