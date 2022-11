Industrie 4.0 : Spécial KPI - INDICATEURS CLÉS - Bien les définir, mieux les alimenter

Le mieux est quelquefois l’ennemi du bien, dans l’industrie aussi. Suivre « la recette » est donc important, pour arriver à ses fins : « Les indicateurs clés de performance doivent avant toute chose être bien définis, puis correctement mesurés et bien communiqués, afin d’agir de façon pertinente pour s’améliorer » rappelle François Coulloudon, le CEO de TEEPTRAK, éditeur de solutions dédiées à la performance industrielle.

Construire ses KPI

Un indicateur de performance n’est valable que s’il a du « sens » et sert la stratégie d’amélioration décidée. Multiplier les indicateurs sur son tableau de bord, sans réelle utilité ni visée, ou négliger la fiabilité des données collectées pour les construire sont les principaux écueils qu’un industriel doit éviter.

Dans le cas contraire, cet indicateur sera ignoré par le manager dans la prise de décision, ou pire, utilisé à mauvais escient. L’indicateur clé doit donc répondre à 2 impératifs : être clairement défini et être compris du manager. Celui-ci va pouvoir interpréter correctement l’information et prendre les décisions en conséquence, ainsi que ventiler l’indicateur aux bons opérateurs.

« Avec des indicateurs opérationnels bien construits et une bonne stimulation des opérateurs, 90 % du potentiel d’amélioration d’une ligne de production peut être couvert », François Coulloudon, CEO de TEEPTRAK.

Que mesure-t-on ?

Productivité, process, méthodes, mais aussi délais, approvisionnement, qualité, relations à l’écosystème ou encore sécurité : tous ces axes clés - dits SQCDME – peuvent être mesurés, audités puis monitorés par le biais d’indicateurs.

Chacun, à des degrés divers, permet de mesurer les performances de son activité. TRG (taux de rendement global), TRE (taux de rendement économique), mais aussi taux de conformité ou encore taux de rotation sont quelques-uns des indicateurs aujourd’hui répandus, communs à tous. Le TRS (taux de rendement synthétique) est le plus connu. « Le TRS a trois dimensions stratégiques – qualité, performance et disponibilité – et sa puissance énorme : quand il est bien construit, c’est-à-dire adapté à l’activité concernée, cela donne aux opérateurs comme à leurs managers la bonne direction à prendre. Et mécaniquement, ils impacteront positivement les indicateurs de résultats », explicite François Coulloudon.

Aujourd’hui, une très large majorité d’industriels cherchent, à raison, à mesurer le plus finement possible, et en temps réel, leur chaîne de valeur.

Quelle data collecter ?

Avec le règne du big data, trait n° 1 lorsque l’on parle d’industrie du futur, disposer d’outils digitaux au sein de son entreprise en vue de collecter cette donnée n’est pas une condition… c’est un préalable ! Or toutes les entreprises ne sont pas, loin s’en faut, à l’ère de la « data fabric », du data mining.

La transformation digitale s’est, au cours des dernières années, massifiée, mais tout le monde n’est pas au même niveau, et ne sait pas forcément exploiter cette masse. Alors comment faire le tri, mais aussi comment traiter la masse - data lake - et en tirer bénéfice ? « Tous les outils typés 4.0 sont soit orientés pour collecter de la donnée en masse, soit utiles pour interpréter et utiliser ce big data au service de sa performance », Antoine Labuche, directeur commercial France de 9altitudes

De l’aide à la décision… au prédictif

De plus en plus connus et diffusés, les logiciels MES (Manufacturing Execution System) sont un outil clé de la digitalisation des entreprises : ils permettent de collecter en temps réel les données. Reste alors à en tirer le maximum !

« Les nouvelles technologies de captation, de mesure et d’analyse de données améliorent grandement le niveau de granularité des indicateurs suivis. Ce qui permet de mettre en évidence des phénomènes ou dysfonctionnements non identifiés jusqu’à présent », note Charles Thaumiaux, expert de la performance industrielle et associé du cabinet Mews Partners.

Au cœur de cette tendance, les outils d’Intelligence Artificielle, d’Edge Computing, de Product Lifecycle Management (PLM) comme de simulation par jumeau numérique, ou encore de low-code facilitent voire optimisent l’exploitation de la donnée.

La stratégie d’entreprise tout autant que la dimension terrain vont tirer profit de la démarche, en vue d’éclairer les prises de décision et agir auprès des bons opérateurs. L’ampleur de l’usage comme de l’impact potentiel des indicateurs dans l’amélioration sont de fait intimement liés à la maturité digitale de l’entreprise. Savoir ce qu’il va se passer (prédictif), voire atteindre l’adaptabilité - l’échelle « data-driven » - est désormais visé par les industriels.

LE SAVIEZ-VOUS ? La norme française NF E-60-182 définit le TRS. Publiée en 2002, elle permet de normaliser les définitions des TRS et TRG (Taux de Rendement Global). Grâce à cette norme, il est possible de se comparer à d’autres ateliers similaires.

À SAVOIR Un livre blanc sur les KPI TEEPTRAK, fournisseur en solutions de mesures innovantes pour la performance et l’excellence opérationnelle, vient de sortir un livre blanc dédié aux KPI. Vous pouvez le consulter librement. https://teeptrak.com/fr/livreblanctrs/