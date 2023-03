INDUSTRIE 4.0 : Notre sélection de 15 acteurs reconnus pour leur expertise

HUB ONE

Opérateur de la transformation numérique des entreprises

Opérateur de technologies digitales pour les entreprises et organisations publiques, Hub One apporte son expertise en matière de TELECOM, TRACABILITE et CYBERSECURITE.

Hub One propose ainsi le meilleur des technologies au travers de réseaux digitaux fiables, sécurisés et adaptés aux besoins et usages des professionnels, de logiciels métiers et de services, et ce pour une meilleure efficacité opérationnelle.

Filiale du groupe ADP, ses activités dépassent largement le cadre aéroportuaire. Hub One compte quelque 640 collaborateurs, et plus de 5 000 clients industriels, acteurs de la logistique, grandes surfaces, institutions, ports ou aéroports.

Pour accompagner au mieux ses clients et répondre à leurs enjeux de conformité, de performance et de sécurité, Hub One se tourne en continu vers l’innovation. En matière de logistique par exemple, elle vient d’étoffer son offre avec une solution d’automatisation des process par robot mobile autonome (AMR).

www.hubone.fr

RENISHAW

Les technologies de précision d’un leader au service des industriels

Présente partout dans le monde via ses 36 filiales, Renishaw est une multinationale à la pointe des technologies industrielles, leader dans le domaine de la métrologie mais aussi dans la conception de machines d’impression 3D métallique et de machines pour la spectroscopie Raman.

Fondée en 1973, depuis 50 ans nous investissons une partie significative de notre CA dans la R&D, au service des industriels de l’aéronautique, de l’aérospatial, de l’automobile ou encore du médical. Renishaw développe ainsi des machines et des outils répondant à leurs enjeux économiques, techniques et humains.

Plus de 5 000 personnes dans le monde, dont de nombreux ingénieurs, s’emploient à imaginer, tester, concevoir et vendre des solutions de haute précision permettant de maximiser les cadences de production, réduire les coûts et d’accroître la fiabilité des processus industriels.

www.renishaw.fr

TDF

Opérateur au service de la connectivité

Opérateur indépendant d’infrastructures de télécommunications et de diffusion, TDF accompagne depuis presque 50 ans les entreprises et collectivités dans leurs enjeux de connectivité.

Il compte 3 grands domaines d’activité : la diffusion audiovisuelle (TNT et Radio), l’hébergement des opérateurs mobiles sur un parc de plus de 19 000 sites (pylônes, tours, toitsterrasses et autres infrastructures de télécommunication), et la construction et l’exploitation de réseaux (fibre optique, réseaux mobiles privés).

TDF se positionne ainsi comme un acteur industriel disposant de toutes les compétences en matière de réseaux : le design, l’ingénierie, le déploiement, l’exploitation et la supervision. Pour superviser en temps réel les équipements à son actif répartis partout sur le territoire, il s’appuie sur un centre de supervision et d’exploitation basé dans l’enceinte historique du Fort de Romainville aux Lilas, en Île-de-France.

www.tdf.fr

SYLOB

AFF : « Sylob est l’outil correspondant le mieux à nos besoins »

Le fabricant d’éléments de fixation pour l’automobile et l’industrie AFF mise sur l’ERP Sylob 9 en mode Saas. Après avoir équipé son usine de Saint-Florent dans le Cher, il prévoit cette année de déployer la solution sur son site historique de Bessières en Occitanie. L’objectif est d’équiper les 6 unités du groupe d’ici 2026. En plus de l’ERP en version classique, AFF utilise également sa version mobile pour les déclarations de production (quantité, rebus…) via code à barre. « Certains ERP ne sont pas capables de proposer des solutions de lecture code-barres efficace. Sylob Apps, la version mobile de l’ERP, est facilement paramétrable et évolutive pour y rajouter simplement d’autres points de contrôles par exemple. » complète Adrien Senly, responsable de la supply chain chez AFF.

www.sylob.com

ELUMATEC

L’industrie 4.0 au coeur d’elumatec

elumatec est aujourd’hui le leader mondial en termes de marché, d’innovation et de qualité pour la fabrication de machines pour l’usinage de profilés en Aluminium, PVC et acier. Yvon Wirz, directeur général d’elumatec France, affirme que les machines et les centres d’usinages sont de plus en plus connectés grâce au logiciel intégré eluCloud. En collectant les données en temps réel, la solution eluCloud permet d’affiner les temps de production mais également de réduire les coûts, d’augmenter la productivité et d’obtenir une meilleure disponibilité des parcs machines.

L’industrie 4.0 est au coeur des centres d’usinage d’elumatec, tel que le SBZ 155 qui est une machine polyvalente compacte dotée d’une interface logicielle repensée facilitant le travail de l’utilisateur. Les entreprises gagneront ainsi une place devenue précieuse tout en répondant aux souhaits des clients grâce au degré d’automatisation élevé et à une technologie de commande ultramoderne.

www.elumatec.com

SICK

Simplicité des interfaces pour les capteurs et solutions SICK

Le groupe allemand SICK et sa filiale française basée à Émerainville en région parisienne déploient des solutions pour optimiser les installations.

Elles sont faciles à implémenter. « Toutes nos solutions sont capables de s’intégrer dans des machines neuves mais surtout, elles sont également applicables sur le parc machine existant en mode rétrofit. Nos outils numériques sont conçus pour être les plus simples possibles aussi bien au niveau de leur installation qu’au niveau de leur utilisation. » souligne Christophe Hien Directeur Marketing. « Les capteurs sont les sources de données numériques des outils industriels. L’exploitation de ces données au travers des solutions de remontées et de traitement d’information est naturellement venue se rajouter à notre offre. » Le groupe emploie plus de 11 000 personnes dans le monde (dont 140 en France) au travers d’une cinquantaine de filiales. L’unité française dispose de 2 autres antennes à Nantes et Lyon. Elle intervient également dans les pays du Maghreb. Elle recrute en permanence des profils techniques et commerciaux, polyvalents et passionnés d’automatisation, de robotique et de numérique.

www.sick.com

GROUPE DEAL SOFTWARE

Nouveau siège social et déploiement international

Le Groupe DEAL SOFTWARE adresse plusieurs segments de marchés : le BTP, l’industrie, les coopératives céréalières, le secteur du négoce & de la minoterie et le marché des services. Le groupe a développé 5 suites logicielles : DEAL.Finances pour un pilotage financier performant, DEAL.BMS pour le suivi et la gestion des chantiers, DEAL.Agri dédiée aux coopératives, DEAL.Planilog pour la planification et l’ordonnancement et DEAL.Indus, un ERP destiné à la production industrielle mélangeant des modules métiers interconnectés aussi bien sur la gestion commerciale, la planification, la fabrication, le reporting et la gestion financière. Cette année, l’entreprise va déménager dans un nouveau siège social à Pessac. « La marque DEAL sera mise à l’honneur dans ses nouveaux locaux » annonce sa directrice. Par ailleurs, la société qui emploie 80 personnes poursuit son développement à l’international. Après avoir contracté de nouveaux marchés en Suisse, en Belgique et au Maghreb, elle prévoit prochainement de se déployer en zone anglophone, au Canada et aux États-Unis.

www.deal.fr

ASTRÉE SOFTWARE

Le MES, son métier

Créée il y a 11 ans par trois cofondateurs, Astrée Software connait une croissance vertigineuse depuis en se concentrant sur une spécialité : les logiciels MES simples, intuitifs et compétitifs. La commercialisation de son offre MES 100 % web, Aquiweb, a ainsi bouleversé le marché.

Taillée pour répondre aux besoins de suivi de production, de traçabilité, d’ordonnancement, de qualité ou encore de performance énergétique des PME et ETI, elle a largement convaincu dans le monde. À ce jour, elle équipe en effet plus de 350 usines dans 16 pays du globe. Aquiweb est un MES complet et personnalisable. Il permet un investissement pas à pas dans chaque usine ou une approche « coremodel » au sein d’un groupe. Avec sa nouvelle solution SaaS Astn’go, elle élargit désormais son offre aux TPE.

Résultat, Astrée Software a enregistré un chiffre d’affaires d’un peu plus de 7 millions d’euros en 2022 et table sur 10 millions d’euros en 2023. Et pour répondre aux besoins des industriels, elle s’appuie aujourd’hui sur une centaine de collaborateurs basés à Saint-Étienne, Nantes, Toulouse et Lille.

www.astree-software.fr

ITALVIBRAS FRANCE

Concevoir et produire en interne sa propre gamme de produits

Italvibras G. Silingardi S.p.A. est une entreprise italienne spécialisée dans le secteur des motovibrateurs électriques. Portée par une croissance soutenue, elle s’est peu à peu développée à l’international. Aujourd’hui, la société est présente en France, en Allemagne, en Espagne, aux USA, en Angleterre et en Australie.

Le service et l’assistance aux clients sont les points essentiels des objectifs de la société Italvibras France filiale d’Italvibras SPA. Ces dernières années, l’entreprise a misé sur l’innovation afin d’étendre l’application des motovibrateurs à de nouveaux secteurs. Les investissements constants dans les technologies d’avant-garde ont permis de transformer les processus de production et de doper les performances sur la qualité des produits et sur la compression des coûts de production.

www.italvibrasfrance.com

ORDINAL SOFTWARE

Une offre logicielle française

au service de l’industrie ORDINAL Software a rejoint officiellement le groupe CODRA. Tous deux éditeurs français, acteurs de la French Fab, poursuivent désormais ensemble l’ambition de bâtir une offre logicielle française, cohérente et indépendante, au service de l’industrie, alternative à celle des constructeurs d’automatismes et des éditeurs américains. Les deux sociétés peuvent désormais s’appuyer sur plus de 250 partenaires d’intégration : la garantie pour leurs clients respectifs de bénéficier de compétences métiers, de disponibilité et de proximité.

« Notre souhait commun est de réunir nos forces, nos expériences, nos équipes afin de proposer des technologies d’avenir pérennes. Ensemble et avec le soutien financier du groupe français CODRA, nous serons plus puissants pour développer l’activité MES », souligne Philippe Allot, le directeur d’ORDINAL Software, l’éditeur du logiciel COOX.

www.ordinal.fr

iExec

Une infrastructure Blockchain unique pour les industriels

Les données générées par l’IoT représentent une mine d’informations pour les industries. Mais comment garantir l’intégrité de la data issue des environnements industriels ? C’est la problématique qu’adresse iExec.

Pionnière française, l’entreprise a développé sa propre infrastructure Blockchain, créant un environnement de confiance pour le traitement de la donnée. Cette infrastructure, unique, permet à iExec de répondre aux enjeux d’intégrité, de sécurité, et de non-falsification de l’industrie 4.0.

En plus de la mise à disposition de son infrastructure, iExec accompagne ses clients à travers du consulting et le déploiement complet de projet Blockchain. Basée à Lyon, l’entreprise compte une cinquantaine de salariés.

www.iEx.ec/Enterprise

SEDAPTA

La supply chain révèle tout son potentiel d’adaptabilité !

Groupe européen réparti entre la France, l’Allemagne et l’Italie, également implanté en Angleterre et au Brésil, sedApta est le spécialiste du pilotage digital de la supply chain et se démarque en proposant une offre logicielle et de services couvrant toutes phases industrielles, depuis l’approvisionnement jusqu’à la livraison en passant par la fabrication. Ses 500 collaborateurs travaillent aujourd’hui avec 1 500 clients dans le monde, parmi lesquels de grands noms du luxe comme Kering, de la mode et l’agroalimentaire, comme Charles & Alice.

Avec un chiffre d’affaire de 49 millions d’euros en 2022, le groupe connaît une belle croissance. Et il compte bien la poursuivre avec le développement et la commercialisation de nouvelles gammes très performantes de MES, de TMS et de DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning).

www.sedapta.com/fr/

CARRIER

L’alliance de l’efficacité énergétique et de la performance

Toutes les industries (agroalimentaire, pharmaceutique,…) ont pour objectif de réduire leur empreinte carbone et de prolonger la durée de vie de leurs outils de production. Nos solutions de climatisation, de ventilation et de chauffage, qui couvrent d’importantes plages de température d’eau (de -15 °C à +85 °C) répondent aux exigences de tous les industriels.

Dans une démarche d’optimisation des coûts de production liés à l’énergie, Carrier propose la gamme la plus performante du marché : AquaForce® Vision 30 KAV(P)ZE, dotée de l’intelligence Greenspeed®, permettant d’atteindre un SEPR HT de 7.3 et un SEPR MT de 3.9.

Enfin, dans une logique d’excellence, notre offre de services BluEdge®, permet de conserver l’efficacité dans le temps, grâce à la maintenance prédictive et des techniciens formés dans nos usines qui entretiennent les machines avec expertise et savoir-faire.

www.carrier.fr

COTRAL LAB

L’innovation au service de la protection des salariés

Depuis sa création en 1992, Cotral Lab a fait de l’innovation son moteur pour concevoir des dispositifs de protection des salariés qualitatifs et efficaces. De la TPE aux grandes entreprises, près de 2,5 millions d’utilisateurs portent les EPI « Cotral Lab » et travaillent dans les milieux difficiles : l’Industrie Lourde, le Bâtiment et les Travaux Publics, l’Agro-alimentaire et la Sécurité Intérieure.

Aujourd’hui leader mondial du marché des protections auditives sur-mesure, Cotral Lab réalise ainsi un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, dont 25 % à l’export, avec une présence internationale sur 4 continents, et compte 280 salariés.

Pour poursuivre son évolution, la société a fait le choix d’une transformation digitale profonde, et a été labellisée « Vitrines Industrie du Futur ». Aujourd’hui, elle conçoit, fabrique et distribue 3 gammes de produits sur mesure : des protections auditives, le savoir-faire historique, des lunettes de protection à verres correcteurs, et des systèmes de communication adaptés aux environnements critiques et tactiques.

www.cotral.com

ZOZIO

Croissance exponentielle pour Zozio qui s’installe en Allemagne

Zozio sera présent ce mois-ci à Global Industrie 2023 sur le stand Ondustry aux côtés d’autres solutions pour l’Usine 4.0. Le bon endroit pour découvrir la nouvelle version de la plateforme ROBIN et ses toutes dernières fonctionnalités. Plus ergonomique, plus esthétique et configurable, cette solution conjugue innovation et sens pratique.

L’entreprise Zozio passe cette année en phase de croissance exponentielle avec des effectifs qui ont déjà triplé et l’ouverture d’un bureau en Allemagne. Créée en 2018, Zozio a su faire ses preuves auprès de leaders de l’industrie (L’Oréal, Daher, LVMH, ArcelorMittal…) et ouvre en 2023 une phase de commercialisation auprès d’ETI européennes et grands groupes industriels du marché américain. Zozio est soutenue par Capricorn Partners, Industrya et The Faktory Fund et a réalisé une levée de fonds en mai 2022 pour un montant de 4 millions d’euros.

www.zozio.tech

TEEPTRAK

Innovation et international au menu

Spécialisée dans le développement de solutions temps-réel pour améliorer la performance des industriels, la start-up IoT TEEPTRAK va, cette année, franchir un nouveau palier dans son développement.

L’entreprise affiche en effet une double ambition. La première est de proposer de nouvelles solutions pour permettre à ses clients d’accéder à de nouvelles étapes et aller plus loin dans l’optimisation de leur performance. Elle présentera PerfTrak Light et une nouvelle plate-forme de Machine Learning au prochain salon de Global Industrie qui se déroulera du 7 au 10 mars 2023. La deuxième ambition de TEEPTRAK cette année est de continuer à se déployer à l’international. La start-up a ouvert des bureaux de vente en Belgique et aux Pays Bas en mars 2022. En 2023, elle ambitionne également de se développer en Espagne, Allemagne et aux États-Unis.

TEEPTRAK équipe environ 250 usines dans le monde. Son taux de croissance est exponentiel avec un chiffre d’affaires qui double chaque année.

www.teeptrak.com/fr/

NavVis

Build Better Reality

Comblant le fossé entre le monde réel et le monde digital, NavVis permet aux entreprises de capturer et de partager les bâtiments et usines sous forme de répliques numériques photoréalistes.

Nos systèmes de numérisation génèrent des données de haute qualité, et ce, rapidement et à grande échelle. Nos solutions d’usine numérique permettent de prendre de meilleures décisions opérationnelles, d’augmenter la productivité, de simplifier les processus commerciaux et de maximiser les profits. Basé à Munich, en Allemagne, avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, NavVis a des clients dans le monde entier dans les secteurs de la topographie, de l’AEC et de l’industrie manufacturière.

www.navvis.com