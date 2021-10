INDUSTRIE 4.0 : La formation en pleine (r)évolution

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Des métiers qui doivent se réinventer

Il fait sens de dire que les objectifs organisationnels ont évolué pour davantage de performance industrielle. Résultat, la gestion et la maîtrise de la production industrielle sont soumises à des « tensions » qui induisent une réactivité accrue dont une nécessaire optimisation des facteurs humains. Ainsi assiste-t-on à une évolution des métiers existants, à l’émergence de nouveaux, et aux besoins en main-d’œuvre qualifiée qui vont avec. Tous les niveaux de métiers sont concernés - opérationnels, techniciens, managers – et tous les métiers sont visés – Big Data, maintenance, production ou encore logistique.

L’un des défis de l’industrie 4.0 est de convertir les employés du secteur industriel à une nouvelle façon de travailler, sur la base d’une évolution technologique sans précédent.

Repenser la formation et resituer l’humain

Outre les bonnes machines il faut la bonne main-d’œuvre, c’est implacable. Que ce soit dans le cadre d’un parcours initial ou à l’intérieur des murs de l’entreprise, en vue d’une montée en compétences des collaborateurs, la formation dédiée à l’industrie 4.0 doit continuer à évoluer. Il ne peut y avoir d’amélioration de la performance industrielle sans nouveaux modes d’organisation, sans nouvelles compétences, et donc sans formations adaptées. La course à l’intégration des technologies numériques implique des collaborateurs parfaitement formés et performants dans leurs domaines.

Et pourtant, il y a des signaux qui inquiètent. «Certains profils émergents - cyber ou liés aux énergies renouvelables par exemple – sont devenus pénuriques. Dits de niche, ils sont très demandés par le secteur de l’industrie» explique un porte-parole d’Airbus.

La difficulté soulevée ici est l’existence d’une véritable dichotomie sur le marché entre besoin et disponibilité de profils. Une situation cependant assimilée par les enseignes d’intérim qui ont compris l’obligation de former elles-mêmes ouvriers et techniciens, afin de les rendre opérationnels et répondre pleinement aux attentes du secteur, surtout en période de flux tendus.

« Parallèlement, cela nous amène à nous questionner sur un autre sujet, la transmission, qui est un élément fondamental, trop souvent sous-estimé. La gestion et l’anticipation des compétences sont des enjeux majeurs pour les entreprises afin de conserver le savoir et la qualité des produits/services délivrés » dit-on chez Airbus. Les opérationnels, directeurs d’usines, Supply Chain managers ou chefs de projets, doivent prendre conscience que dans la course à la technologie, il serait dangereux de faire abstraction de l’humain.

Des parcours de formation en prise avec les nouveaux défis de l’industrie 4.0

Productique, organisation et environnement, des enjeux qui nécessitent de proposer des actions de formation auprès des salariés déjà en poste, mais pas seulement. La formation des jeunes, avant même leur arrivée en entreprise, est cruciale.

La learning factory est l’un des outils qui permet aux étudiants d’appréhender le milieu industriel réel et ses problématiques en milieu scolaire. À l’instar de La Fabrique de l’Avenir, réseau national au service de la transformation des entreprises industrielles, qui, en partenariat avec le Pôle Formation Isère, dispose d’un centre de formation à la pointe, dédié aux métiers de l’industrie et ouvert à un public protéiforme : étudiants, salariés et demandeurs d’emplois.

Ce centre est doté d’un environnement numérique couvrant toutes les thématiques de l’industrie 4.0, comme le traitement de données, l’efficacité énergétique, la personnalisation de masse, la robotique, la cobotique ou encore la fabrication additive, avec des lignes de production automatisées et connectées. Une petite révolution dans l’apprentissage, reflet d’une prise de conscience déjà amorcée. « En jouant collectif, nous poursuivrons la transformation de l’Industrie avec toujours plus d’intégration, d’automatisation, de digitalisation et de montée en compétences » soulignait en mars dernier Frédéric Sanchez, nouveau président de l’AIF (Alliance Industrie du Futur).

À l’origine du projet collaboratif « Osons l’industrie », en partenariat avec le CNI, l’UIMM, l’IMT, l’UIMM, Arts et Métiers ParisTech, et l’ONISEP, elle envoie un signal fort : resituer l’humain au cœur de l’industrie du futur. Il s’agit de proposer un vivier d’informations « on line » sur l’évolution des métiers, les qualifications et les compétences attendues aujourd’hui, à destination des jeunes en situation d’orientation mais aussi de salariés en activité ou en reconversion professionnelle.

L’évolution des métiers de la Supply Chain : un exemple parlant

Dans l’usine 4.0, l’humain est au centre d’un écosystème collaboratif : agilité et flexibilité sont des impératifs pour répondre au progrès technique et aux enjeux écologiques. Un contexte dans lequel l’analyse et la mesure de la performance sont essentielles.

Dans cette optique, le cluster France Supply Chain a développé une formation qui repose sur une méthodologie d’audit Supply Chain. En abordant tous les aspects de la Supply Chain, management, stratégie, organisation, production, stockage, ou encore indicateurs de pilotage, elle ambitionne de fournir les outils indispensables à la transformation de l’industrie.

Vers plus de transversalité

Faciliter et accompagner la circulation de l’information, un autre défi de l’industrie 4.0. Le prestataire Festo Didactic, spécialiste de la formation dans l’automation industrielle, mise sur l’apprentissage connecté dont le but est de créer une interaction directe entre logiciel et matériel. Avec des solutions plus accessibles, ergonomiques et transversales, Festo dynamite certains freins, et aide l’humain à trouver, ou retrouver, une place dans la production du futur. Et qui dit données circulantes dit protection de ces données. C’est là que le lien se fait avec une fonction support de l’industrie 4.0, le référent RGPD. « Si l’on veut que l’industrie soit un fleuron du monde de demain, qu’elle gagne en productivité et en agilité, outre l’intelligence artificielle et la gestion des compétences, la question du RGPD et de la sécurisation des données est une thématique tout aussi transversale, indissociable de la conduite du changement » rappelle Jean-François Escala, président de Consult-IL. L es métiers de l’industrie 4.0 sont pléthore, et évolutifs ; les formations associées doivent impérativement en tenir compte.