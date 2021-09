Industrie 4.0 : Enfin un traitement de choc pour aider les entreprises à renouer avec la croissance !

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Juillet 2021, Renault et Google annoncent la mise en place d’un nouveau partenariat pour partager expérience industrielle et technologique dans le but de passer à la vitesse supérieure dans le déploiement de l’industrie 4.0. La firme française au losange explique qu’elle veut désormais s’appuyer sur l’expérience du géant mondial du numérique, en Smart Analystics, en Machine Learning et en Intelligence Artificielle. Son objectif est d’améliorer l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement et de fabrication, fluidifier la qualité de production, réduire l’impact environnemental et économiser de l’énergie sur 22 sites mondiaux du groupe qui hébergent plus de 2 500 machines.

Deux mois au paravent, en mai 2021, c’est le fabricant de puces, l’européen STMicroelectronics qui annonçait l’acquisition d’une startup toulonnaise pour se renforcer dans l’intelligence artificielle afin de réduire sa facture énergétique… C’est une évidence, avec l’avènement de la crise sanitaire et de son cortège d’incertitudes (toujours aussi pesant), les entreprises industrielles ont considérablement accéléré leur transformation numérique.

Que ce soit pour maintenir leur rendement antérieur, améliorer leur performance, ou pour satisfaire des besoins urgents afin de créer de nouvelles sources de rentabilité, elles n’ont pas d’autres choix possibles, elles doivent relever les défis de la transformation numérique.

Une révolution qui marie industrie et développement durable

Déjà, parce que les enjeux de l’industrie4.0 restent, comme ceux de l’industrie du passé, axés sur l’efficacité de l’outil industriel et sur la qualité des produits fabriqués.

En plus, ces technologies offrent désormais de nouvelles opportunités que les industriels peuvent intégrer selon leur intérêt. Que ce soit la cobotique, l’impression 3D, la réalité augmentée, l’intelligence artificielle, ces nouveaux outils bouleversent les process machines, et ouvrent des champs de possibilités de performance industrielle jamais égalés ! La blockchain qui s’avère, par exemple, particulièrement efficace dans la traçabilité des produits, l’IoT, l’Internet des Objets, peut lutter contre les ruptures de lignes de production. Et en connectant plusieurs machines ensemble par le biais d’automates, les opérateurs peuvent savoir où et quand un problème est survenu, et revenir sur cet incident passé pour l’analyser en détail.

Cette transformation numérique, désormais mature et qui gagne aujourd’hui l’industrie, a remisé au placard les anciens modèles économiques qui favorisaient la construction de gigantesques complexes industriels de préférence dans des pays à main d’œuvre à faibles coûts. L’avenir sourit désormais aux unités intelligentes, aux usines automatisées, capables de flexibilité dans la production. Le collaborateur, formé, revient au centre du jeu. Et surtout grâce à l’industrie 4.0, les usines se relocalisent dans des zones densément peuplées, pour se rapprocher des clients et des consommateurs, afin de jouer la carte du développement durable et des économies de transports, de logistique, d’énergie. Une révolution, à pas de velours…

Étude Wavestone

Une dynamique réelle autour de l’industrie 4.0 Une centaine d’industriels spécialisés dans l’automobile, la chimie, l’énergie, l’aéronautique et le ferroviaire ont participé mi-2020 à une étude rendue publique en fin d’année, élaborée par le cabinet de conseil Wavestone, sur leurs projets liés à l’industrie 4.0.



86% de ces industriels ont déjà lancé des projets industrie 4.0. Et 66 % d’entre eux ont constaté des bénéfices sur leurs projets. « Nous commençons à voir de plus en plus de projets autour de la donne?e, de l’algorithmie, autour de l’intelligence artificielle, du machine learning », notent les rapporteurs, pour lesquels, « l’enque?te 2020 re?ve?le une faible baisse des projets lance?s autour de l’IoT par rapport a? l’anne?e pre?ce?dente ».



Ils se veulent cependant rassurants :« Nous restons convaincus que l’IoT continue d’être une véritable opportunité à saisir, via les programmes de transformations digtales ». Au niveau des programmes globaux d’industrie 4.0, pas moins de 74 % des sondés se félicitent de résultats positifs acquis en moins de 2 ans avec leur projet de transformation 4.0, notamment en termes de réduction des coûts.

5 G : Le gouvernement sonne la mobilisation

Pour installer durablement la nouvelle génération de mobile 5G, partie prenante de l’industrie 4.0, le gouvernement va injecter d’ici 2025, pas moins de 735 millions d’euros d’aides.

Dix mois après son lancement, et même si quelques grands acteurs comme la SNCF ou EDF l’ont adoptée, force est de constater que la prudence est de mise chez beaucoup d’industriels qui rechignent à se lancer dans la 5G. Conçu en priorité pour les usages professionnels, le débit de la 5G est certes dix fois supérieur à celui de la 4G et sa capacité à découper le réseau en « tranches » pour emboîter le pas à la révolution industrielle de l’industrie 4.0, est totalement innovant.

Il n’en demeure pas moins que la dynamique n’est toujours pas là. Du coup, le gouvernement de Jean Castex a décidé de donner un coup de pouce en mettant la main au porte-monnaie : 735 millions d’euros de subventions publiques seront ainsi injectés, d’ici l’horizon 2025, pour soutenir des projets spécifiquement dédiés à la 5G. Une enveloppe qui s’inscrit dans le cadre du plan France Relance (100 milliards d’euros). Deux tiers de ses 735 millions d’euros seront distribués d’ici à 2022. Une moitié des aides sera fléchée en direction des équipementiers télécoms français et européens et un tiers viendra en appui de la R&D hexagonale sur les futures technologies. Quant aux 136 millions restants, ils seront consacrés aux projets dans l’industrie, la santé et à la formation. De quoi faire sauter les verrous de la réticence ? À suivre…

BLOCKCHAIN, une technologie vertueuse et multicarte.

Technologie décentralisée associée au bitcoin, la Blockchain séduit tant les ONG que les industriels qui plébiscitent désormais ce système dans leurs processus quotidiens.

On la retrouve sous la houlette de l’Unicef, derrière un fonds en cryptomonnaie pour financer des projets bénéficiant aux enfants du monde. C’est encore elle qui se cache derrière un programme des Nations Unies pour la mise en place et le suivi d’un programme de repas scolaires en Tunisie. C’est toujours elle qui se retrouve en tête d’affiche d’un projet de plateforme créé par des leaders du luxe (LVMH, Prada Group et Cartier) pour assurer une traçabilité plus fine des produits vendus…

Louée pour ses qualités vertueuses, la blockchain ou « technologie de chaîne de blocs » est un protocole informatique, dont la forme la plus connue s’appelle le bitcoin. Outre le domaine de la cryptomonnaie, la blockchain est particulièrement prisée dans les secteurs de la santé, de l’automobile, de l’industrie agroalimentaire, de la finance. Technologie de stockage, elle fluidifie et sécurise la transmission d’informations (titres financiers, certificats administratifs, certificats de production…) en garantissant une totale transparence, sans organe de contrôle externe.

Impression 3D, l’âge d’or d’une technologie enfin mature

En 2020, la France s’est hissée au troisième rang des pays ayant déposé le plus grand nombre de demandes de brevets liés à la fabrication additive.

En pleine pandémie de coronavirus, la France a réussi à produire sur son sol, en moins de deux semaines, pas moins de quatorze mille visières de protection pour ses soignants, mais aussi des valves respiratoires, des masques, des respirateurs… Et ce, grâce à une technologie qui consiste à fabriquer des pièces sur mesure, des pièces personnalisées, de rechange à partir d’un fichier 3D par ajout de couches successives de matériaux. C’est la fabrication additive, plus connue sous le terme Impression 3D.

Désormais, elle est utilisée dans 49 % des cas pour la production. Sa capacité d’innover par itérations rapides pour confectionner des formes complexes séduit un nombre croissant d’entreprises prêtes à révolutionner leurs systèmes de fabrication. Ainsi, du médical à l’ingénierie, en passant par l’automobile ou encore la mode, la fabrication additive offre des possibilités adaptées à tous les types d’industries. Exemples : Les premières maisons en impression 3D béton ont ainsi débarqué fin 2020 en France, du jamais vu. Un chasseur de mines de la marine nationale est parti en début d’année en haute mer, propulsé par une hélice entièrement fabriquée en impression 3D, là encore, une première…

Le Cobot, un ami qui vous veut du bien…

Capable de travailler dans les usines aux côtés des êtres humains, le robot collaboratif, également appelé cobot, redistribue les cartes de la relation homme-machine.

Bardé de capteurs pour se repérer dans un espace partagé et pour s’arrêter en cas d’obstacles, le cobot, ce robot intelligent et collaboratif, est désormais déployé dans les usines pour venir en soutien des opérateurs. Véritable apprenti, il se charge des tâches pénibles, répétitives, à faibles valeurs ajoutées et peu ergonomiques. Il est capable de parcourir des kilomètres dans une même journée. Il peut surtout s’immiscer dans n’importe quel process industriel et être équipé de n’importe quel outil technologique : aimant, pince ventouse, soudeuse, caméra, poinçon… Sa technologie basée sur l’intelligence artificielle lui permet de prendre des décisions, de disposer de systèmes de vision, de systèmes de modélisation pour reproduire des mouvements complexes, de connectivité pour communiquer. Son mode de programmation simplifié ne nécessite pas de maîtrise particulière de l’outil informatique et le cobot excelle dans les usines qui produisent des petites séries et plus particulièrement dans les chaînes flexibles.

Cette technologie, bien qu’avancée, devrait arriver à maturité d’ici les cinq ans à venir, le temps de lever quelques réticences à son sujet. Celle qui veut, par exemple, que la cobotisation des chaînes de production réduise le nombre d’emplois alors qu’elle vient en appui des hommes…

Les jumeaux numériques, ou le tremplin vers l’innovation industrielle

Fruit de l’intelligence artificielle, le jumeau numérique, réplique digitale d’un objet, d’un processus, d’un système, développe des possibilités très prisées par les industriels, notamment en termes d’innovations.

Que ce soit pour renforcer la performance, anticiper les cycles de vie, planifier les activités d’une chaîne de production dans son intégralité, ou encore pour optimiser les procédés, les gains de valeurs et la productivité des équipes, le jumeau numérique est en train de s’imposer. Sa capacité à répliquer virtuellement des actifs physiques, des procédés, des équipes, des systèmes pour tester de nouveaux actifs process, apporter des améliorations opérationnelles, mettre en œuvre des systèmes de formation, est désormais considéré par les industriels comme un atout indispensable pour embrayer vers une transformation numérique de masse. Dans la production industrielle, le jumeau numérique peut suivre en temps réel l’efficacité des machines pour éviter les imprévus, ou anticiper sur des besoins de maintenance. Pour le secteur de l’approvisionnement, c’est l’indispensable allié qui sait, à tout moment et très précisément, où se trouve une expédition, quel chemin elle a emprunté, l’heure de son arrivée. Dans le domaine minier, il fait des miracles : il simule des opérations d’extraction, peut mesurer les températures des actifs de consommation d’énergie, la pression, les débits de pompes… Bouygues Construction a annoncé, au printemps, développer conjointement avec Dassault Systèmes une plateforme numérique de management de projets. Autrement dit, un jumeau numérique pour traiter toutes les données relatives à un chantier. Fin juin, c’est Akka Technologies qui a déclaré s’associer à Téréga, acteur majeur des infrastructures de transport et de stockage de gaz, pour mettre en place une solution digitale innovante de jumeaux numériques de sites industriels destinés à optimiser leurs performances opérationnelles énergétiques et environnementales.