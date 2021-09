Industrie 4.0 : 10 acteurs reconnus pour leur expertise

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

AMA

Introduction en bourse réussie

Leader global de la smart workplace, AMA connaît depuis plus de 7 ans une croissance allant jusqu’à 3 chiffres. Maître de sa technologie et de ses ambitions sur un marché extrêmement novateur et porteur, la société a annoncé le vendredi 2 juillet dernier le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris pour une levée de fonds de 36 M€ environ. « …Nous aurons les moyens de renforcer nos effectifs R&D et commerciaux en France et à l’international, nous bénéficierons de la visibilité qu’offre le statut de société cotée, et nous pourrons associer nos collaborateurs au développement d’AMA… Dotés des ressources pour conquérir le marché de la réalité assistée pour les professionnels de terrains, nous allons poursuivre sereinement notre plan de marche et notre trajectoire de croissance forte », a notamment déclaré Christian Guillemot, CEO et co-fondateur d’AMA.

www.addi-data.fr

TEEPTRAK

Lauréat d’INNOV’UP, 500 K€ seront investis en 2021 et 2022 dans ProcessTrak

Dans le cadre d’Innov’up, processus de soutien à l’expérimentation en conditions réelles de solutions innovantes entre une PME et un territoire donné, la Région d’Ile-de-France a attribué une aide (subvention et financement) à la start-up TEEPTRAK pour accélérer le développement Data de sa solution ProcessTrak. Celle-ci sert à suivre et surtout à améliorer les paramètres process machine, tels que la température, la pression, l’humidité, la volumétrie ou encore le poids. Spécialiste de la performance industrielle, TEEPTRAK, fondée en 2014, commercialise ses systèmes IoT en France et dans le monde depuis maintenant cinq ans. Elle dénombre 30 collaborateurs répartis dans deux bureaux (France et Chine) et double son chiffre d’affaires chaque année depuis 2016.

www.quaternaire.fr

SUPANOTCH

Plus de 10 ans d’expérience dans le top management international

SUPANOTCH a été créée en 2019 par Jean-Mathieu Schoun et Anne-Sophie Moulet, qui ont capitalisé sur leur expérience de cadres de haut niveau ayant évolué au sein du top management des plus gros industriels mondiaux pour définir un modèle unique de croissance d’entreprise.

SUPANOTCH est dédiée au développement et à l’excellence opérationnelle des entreprises et des talents dans l’industrie et le digital. Sa marque de fabrique : une expérience cumulée sur plus de 10 pays au sein de 6 secteurs industriels différents durant les 10 dernières années.

Établie à Annecy, l’entreprise revendique son empreinte nationale et internationale avec des activités à Paris, Toulouse, Londres, New York et Montréal.

www.trumpf.com

FESTO

Référence mondiale dans la technologie d’automatisation

Groupe allemand d’envergure internationale, Festo demeure une référence dans la technologie d’automatisation pneumatique, servo pneumatique et électrique. Il fournit également des solutions d’enseignement technique dans plus de 35 secteurs et édite des logiciels de conception, de maintenance et de configuration.

Il compte 20 000 employés dans le monde et son CA atteint les 3 milliards d€. Festo est présent en France et emploie 170 personnes pour proposer des systèmes de contrôle et de commande pour mouvements industriels automatisés. Dans son actualité, Festo a aussi édité un logiciel d’intelligence artificielle (Festo Automation Experience) dédié à la maintenance prédictive pour anticiper les pannes machines et pouvant être interfacé avec notamment sa solution de GMAO Smartenance.

www.ige-xao.com

ALPHA-3i

Une croissance à 2 chiffres en 2020

Éditeur et intégrateur de logiciels créé en 1996 au cœur des Alpes, Alpha-3i a trouvé sa voie dans l’accompagnement aussi bien des PME que des grands groupes dans la gestion de leur fonctionnement. Trois produits spécifiques leur sont dédiés : Cimag Production, un logiciel M.E.S/M.O.M pour le pilotage d’atelier et le suivi des opérations de fabrication en temps réel ; Cimag

Présence, pour la gestion des temps et activités des salariés et Cimag Accès, pour le contrôle des accès des bâtiments. Ces solutions opérationnelles équipent 400 sites dans 14 pays. Les bons exercices se succèdent et la société, présente aussi en Floride depuis 2017, a enregistré une croissance de 12 % en 2020. Alpha-3i sera présente sur le salon Global Industrie du 6 au 9 septembre (stand 1B17).

www.copadata.com