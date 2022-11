«Industrialiser, c’est créer des conditions d’attractivité», selon Jean-Marc Chéry, le patron de STMicroelectronics

L'Usine Nouvelle - Vous avez annoncé cette année le plus gros investissement industriel en France pour la création d’une mégafab à Crolles (Isère), en partenariat avec l’américain GlobalFoundries. Comment l’avez-vous convaincu ?

Jean-Marc Chéry - Nous avons des relations privilégiées avec GlobalFoundries, notamment dans la technologie FD-SOI. Le projet d’usine à Crolles a germé de nos réflexions communes sur les prochaines étapes de miniaturisation de cette technologie. Nous avons étudié différents scénarios d’investissement et de localisation. L’argument majeur, qui nous a convaincus de mener ensemble ce projet, a été de construire l’usine à partir d’un écosystème existant. Une usine de semi-conducteurs ne se met pas en place à partir de rien. Pour aller vite, il faut des compétences et une logistique adéquates. Tout cela existe sur notre site de Crolles.

