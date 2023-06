Indorama injecte à son tour 110 millions d'euros dans l’usine de Carbios

Les annonces se suivent mais ne se ressemblent pas pour Carbios. Après avoir indiqué, pas plus tard qu’hier, qu’elle allait bénéficier d’une aide de 54 millions d’euros de la part de l’État et de la Région Grand-Est pour mettre sur pied son usine de recyclage enzymatique de polyéthylène téréphtalate (PET) à Longlaville (Meurthe-et-Moselle), la société de chimie verte formalise son association avec Indorama par le biais d’une co-entreprise. Ce dernier est le leader mondial dans la production de PET, l’une des résines plastique les plus utilisées dans la fabrication de bouteilles et barquettes en plastique. Le groupe thaïlandais accompagne Carbios depuis le début de son projet d’usine en Lorraine puisque celle-ci verra le jour, justement, sur un site qu’il exploite déjà. Le protocole d’intention de la création de la co-entreprise a été signé via sa filiale Indorama Ventures. Il prévoit un investissement de 110 millions d'euros en fonds propres et en prêts non convertibles.

