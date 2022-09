Inditex (Zara): Hausse des ventes au premier semestre avant un possible ralentissement de la demande

MADRID (Reuters) - Inditex, propriétaire de la marque Zara, a fait état mercredi d'un bond de 24,5% de son chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice et d'un bénéfice plus élevé qu'il y a un an.