Inditex (Zara): Chute de 70% du bénéfice net en 2020 avec la pandémie

Sur le seul quatrième trimestre, marqué par de nouvelles mesures de restriction en Europe, le bénéfice net a reculé de 53%, à 435 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros.

Au 8 mars, environ 15% des magasins du groupe dans le monde étaient encore fermés, a indiqué Inditex.

Six analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient un bénéfice net au quatrième trimestre de 602 millions d'euros. Sur l'année 2020, le consensus établi avec 24 analystes estimait à 1,3 milliard d'euros le bénéfice net.

A la Bourse de Madrid, le titre Inditex reculait de 0,6% dans la matinée.

L'enseigne de mode espagnole, qui gère 6.829 boutiques à travers le monde, a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 20,4 milliards d'euros, en baisse de 28% sur un an. Le repli des ventes n'a pu être que partiellement compensé par le bond inédit de 77% des ventes en ligne.

Le bond du e-commerce et la reprise en Chine ont permis une lente reprise des ventes à partir de l'automne pour les enseignes de prêt-à-porter comme Inditex et ses concurrents H&M et Next.

Mais aux Etats-Unis et en Europe, la reprise a été contrariée par le retour des mesures de restriction sanitaires en fin d'année et qui ont été prolongées début 2021.

Fin janvier, H&M a fait état d'une chute de 88% de son bénéfice annuel et a prévenu que la deuxième vague de la pandémie de coronavirus aurait un impact significatif sur le trimestre en cours.

Au 31 janvier, date à laquelle Inditex clôt son exercice fiscal, 30% des magasins étaient fermés et 52% étaient soumis à des restrictions. Le groupe a déclaré s'attendre à ce que la majorité de ses boutiques soient ouvertes d'ici le 12 avril.

Après avoir renoncé à verser un dividende l'an dernier, Inditex a repris sa politique visant un taux de distribution de 60% et des dividendes bonus qui seront versés en mai et en novembre 2021.

(Victoria Waldersee, version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)