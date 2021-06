Inditex: Le propriétaire de Zara bat les estimations de bénéfice au premier trimestre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Stephane Mahe Le géant espagnol de la vente au détail, Inditex, a fait état mercredi d'un bénéfice net de 421 millions d'euros au premier trimestre, un chiffre qui a largement dépassé les attentes des analystes mais qui reste inférieur d'un tiers aux niveaux enregistrés avant la pandémie. /Photo prise le 19 mai 2021/REUTERS/Stéphane Mahé

Les analystes interrogés par Refinitiv tablaient sur un bénéfice net de 359,29 millions d'euros pour le propriétaire de la marque de prêt-à-porter Zara.

Le chiffre d'affaires du trimestre février-avril a atteint 4,9 milliards d'euros, soit une hausse de 48% par rapport au premier trimestre 2020, mais toujours en dessous des 5,93 milliards d'euros enregistrés en 2019.

Les ventes en ligne ont augmenté de deux tiers par rapport à l'année dernière, alors que les confinements dans le monde ont forcé les magasins à fermer ou à fonctionner avec une capacité limitée pendant une grande partie du trimestre.

Selon le détaillant, 98% de ses magasins avaient rouvert le 6 juin, mais avec environ 10% de moins d'heures d'ouverture disponibles en raison des restrictions sanitaires. Au total, 24% des heures d'ouverture ont été perdues au cours du trimestre.

Les ventes entre le 1er mai et le 6 juin ont plus que doublé par rapport à la même période l'année dernière, et ont augmenté de 5% par rapport à 2019, indiquant une reprise de la demande.

"Les résultats montrent une reprise progressive même s'ils ont été matériellement affectés par la situation sanitaire avec la fermeture temporaire de magasins sur des marchés clés comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal et le Brésil", a déclaré Inditex.

(Victoria Waldersee, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)