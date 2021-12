Inditex : L'activité a récemment dépassé le niveau de 2019

© Rodrigo Garrido Inditex, propriétaire des marques Zara et Massimo Dutti, a déclaré que ses ventes avaient augmenté d'un tiers au cours des dernières semaines par rapport à la même période de l'année dernière et avaient dépassé les niveaux observés en 2019 avant la pandémie. /Photo d'archives/REUTERS/Rodrigo Garrido

Selon le propriétaire des marques Zara et Massimo Dutti, les collections d'automne et d'hiver ont été bien accueillies par la clientèle.

Le groupe espagnol a souligné que ses ventes en ligne et en magasin, en monnaie constante, entre le début du mois de novembre et le 10 décembre, avaient augmenté de 33% par rapport à la même période en 2020 et de 10% par rapport à 2019.

Lors des neuf premiers mois de son exercice financier, Inditex affiche un bénéfice net de 2,5 milliards d'euros (2,8 milliards de dollars), soit 273% de plus qu'à la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net sur les neuf premiers mois à partir du 1er février reste inférieur aux 2,7 milliards d'euros rapportés sur la même période en 2019.

Les ventes du groupe ont en revanche atteint 19,33 milliards d'euros de février à octobre, soit 37% de plus que les 14,1 milliards d'euros de la même période de l'an dernier, un chiffre qui reste légèrement inférieur à celui de 2019 (19,8 milliards).

(Reportage Corina Pons; version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)