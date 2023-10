Indice PMI: L'activité manufacturière de la zone euro enlisée dans un ralentissement profond

L'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro est tombé à 43,4 en septembre, comme indiqué en première estimation, alors qu'il était à 43,5 en août.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

L'indice mesurant la production, qui alimente le PMI composite prévu mardi et qui est considéré comme un bon indicateur de la santé économique de la région, est passé de 43,4 à 43,1.

"L'indice PMI de production est nettement inférieur à 50 pour l'ensemble du troisième trimestre, nous sommes donc quasiment certains que la récession dans le secteur manufacturier s'est poursuivie durant cette période", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à HCOB.

"Dans la course en queue de peloton, la France et l'Allemagne sont en tête dans les indices PMI de septembre, tandis que l'Espagne et l'Italie s'en sortent un peu moins mal", a-t-il ajouté.

L'indice des nouvelles commandes a certes augmenté le mois dernier, à 39,2 contre 39,0 en août, mais il reste fermement en dessous du point d'équilibre.

La baisse de la demande intervient malgré une diminution, la plus rapide depuis la crise de 2008-2009, des prix facturés par les usines sur une moyenne de trois mois, a précisé Cyrus de la Rubia.

(Reportage Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)