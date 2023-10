Indice PMI: Huitième mois de contraction de l'activité manufacturière

PARIS (Reuters) - Le secteur manufacturier en France s'est contracté en septembre pour le huitième mois d'affilée, la production et les nouvelles commandes ayant chuté au rythme le plus important depuis plus de trois ans, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global/Hamburg Commercial Bank auprès des directeurs d'achats publiés lundi.