Inde/Puces: Vedanta et Foxconn vont investir 19,18 milliards d'euros dans le Gujarat

NEW DELHI (Reuters) - La compagnie minière Vedanta et le groupe taïwanais Foxconn investiront 19,5 milliards de dollars (19,18 milliards d'euros) dans le cadre d'un accord signé mardi pour créer des usines de production de semi-conducteurs et d'écrans au Gujarat, l'État d'origine du Premier ministre indien Narendra Modi.