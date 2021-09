Inde: Google a abusé de la position dominante d'Android

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dado Ruvic Google a abusé de la position dominante de son système d'exploitation Android en Inde, estime l'autorité indienne de la concurrence. /Photo d'archives/REUTERS/Dado Ruvic

La filiale d'Alphabet a réduit "la capacité et l'incitation des fabricants d'appareils à développer et à vendre des appareils fonctionnant avec des versions alternatives d'Android", souligne dans un rapport datant de juin la cellule d'enquête de la Commission indienne de la concurrence (CCI).

Le géant américain a déclaré à Reuters qu'il était prêt à travailler avec la CCI pour "démontrer comment Android a amené à plus de concurrence et d'innovation, et non à moins".

Selon une source proche du dossier, Google n'a pas reçu le rapport d'enquête.

La CCI n'a pas répondu à une demande de commentaire sur le rapport.

Des membres plus hauts placés de la CCI vont désormais examiner le rapport et permettront une nouvelle fois à Google de défendre ses points de vue, avant de rendre une décision qui pourrait inclure des sanctions, a déclaré une autre source ayant connaissance du dossier.

Google aura toutefois la possibilité de faire appel de cette décision devant les tribunaux indiens.

Les conclusions du rapport constituent un nouveau revers pour Google en matière de concurrence en Inde, où le groupe fait l'objet de plusieurs enquêtes, notamment sur le marché des applications de paiement.

(Reportage Aditya Kalra, version française Matthieu Protard)