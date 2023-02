Incontournable Interpack

2017-2023 : six ans se sont écoulés depuis la dernière édition d’Interpack, le salon mondial des technologies d’emballage. La pandémie est passée par là. La dernière édition devait avoir lieu en 2020. Elle a d’abord été reportée à 2021, puis définitivement annulée. Depuis, le calme est revenu. Et le rendez-vous de la profession peut donc reprendre ses quartiers au centre d’exposition de Düsseldorf, comme il a l’habitude de le faire tous les trois ans. La prochaine édition aura lieu du 4 au 10 mai. « 2700 exposants ont confirmé leur venue, parmi lesquels une centaine d’entreprises françaises », indique Cornelia Tautenhahn, en charge des relations avec la presse de Messe Düsseldorf, l’organisateur. Un chiffre légèrement inférieur à celui de la précédente édition (2866 exposants), qui s’explique, indique la responsable, en raison du blocus chinois pour cause de Covid et par l’absence de la délégation russe. La répartition par secteurs d’activité n’a que très peu bougé. Les dix-sept halls hébergeront sur environ 300 000 m² des spécialistes des machines de conditionnement et d’emballage pour l’alimentaire, les boissons, la pharmacie, les produits d’entretien ou encore la cosmétique. Trois halls seront consacrés à la pâtisserie et à la boulangerie. Il y aura bien sûr des emballages ainsi que des machines d’impression et des composants. Ces derniers auront même un espace entier qui leur sera dédié, le hall 18.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]