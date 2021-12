Incendie Lubrizol/NL Logistique : des effets sur la santé «ponctuels et réversibles»

© Claire Garnier Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen le 26 septembre 2019.

Quel a été l’impact sur la santé de l’incendie des entrepôts de Lubrizol et de NL Logistique à Rouen le 26 septembre 2019 ? S’il n’a occasionné ni morts ni blessés à la différence de l’explosion d’AZF à Toulouse (31 morts, 2500 blessés) en 2001, cet incendie avait entraîné la formation d’un panache de fumées de 22 kilomètres de long et 8 kilomètres de large générant de la pollution atmosphérique, des retombées de suie en « peaux de léopard » sur le territoire et exposé la population à une odeur soufrée durant plusieurs semaines (plusieurs mois à proximité du site). Une «évaluation quantitative des risques sanitaires » (EQRS) associée à cet incendie réalisée par le bureau d’études Ramboll conclut à des « effets ponctuels et réversibles », même à proximité des sites incendiés. Cette étude très technique de 608 pages a évalué a postériori les risques induits par l’incendie pour la santé des 287.000 habitants de Seine-Maritime concernés.

Elle a été rendue publique le 10 décembre par le Préfet de Seine-Maritime Pierre-André Durand devant le Comité de transparence et de dialogue, une instance créée au lendemain de l’incendie pour permettre l’échange d’information entre les services de l’Etat, les élus, les exploitants, les syndicats, les chambres consulaires et les associations de protection de l’environnement et de défense des victimes.

« On nous a assez menti, l’étude, nous allons la réaliser nous-mêmes », lance l’association des sinistrés

On l’aura compris, l’étude « EQRS » n’est pas une étude médicale mais une « étude calculatoire » dans laquelle, après modélisation de la dispersion des polluants, sont calculées les doses d’exposition des personnes comparées à des valeurs toxicologiques de référence, exposition par inhalation et par ingestion.

