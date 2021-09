Incendie dans l'usine Aubert & Duval de Pamiers, le confinement est levé

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Cécile Dupont - AFP Le plus important site industriels d'Aubert & Duval touché par un incendie, ce 10 septembre.

Ce 10 septembre au matin, les 15 000 habitants de Pamiers, sous-préfecture de l'Ariège, se sont réveillés avec une vue inhabituelle : une épaisse colonne de fumée grise s'élevant dans le ciel. Un incendie s'est déclaré en début de matinée, à 6h50, dans l'usine Aubert & Duval. Selon France Bleu Ariège, l'incendie se serait déclaré sur une chaîne de décapage de moteurs. Le feu aurait pris au niveau d'un bain d'acide, puis se serait rapidement propagé au reste du bâtiment de 400m². L'usine a été évacuée et un périmètre de sécurité a été établi. Aucun blessé n'est à déplorer. L'incendie a été circonscrit vers 10h25.

Pas d'évacuation à grande échelle

Les autorités avaient d'abord invité les habitants à rester chez eux pour ne pas entraver les déplacements des secours, mais aussi en raison d'un possible dégagement de fumées toxiques depuis le site. Les riverains habitant à moins de 200 mètres de l'usine (qui n'est pas classée Seveso) devaient se confiner "par mesure de précaution". Le site est situé à 250 mètres du centre-ville, et tout près de la rivière Ariège. Une école située à proximité a été évacuée, mais une évacuation des habitants à une plus large échelle n'a pas été envisagée. La mesure de confinement du périmètre proche de l'usine a été levée en fin de matinée. La préfecture de l'Ariège a mis en place un numéro d'appel pour informer le public, joignable au 05 61 02 11 86.

L'heure est désormais au diagnostic des dégâts. Les services spécialisés du SDIS (Service départemental d'incendies et de secours) doivent auparavant procéder à une évaluation des risques.

Aubert & Duval (propriété du groupe Eramet, qui souhaite le céder) est le premier employeur privé de l'Ariège. L'usine de Pamiers, la plus grosse de l'entreprise avec 1050 salariés, est spécialisée dans la fabrication et la transformation de pièces en aciers spéciaux pour l'aéronautique et l'énergie. Le site n'a pas été épargné par la crise du secteur de l'aéronautique, avec une baisse d'activité de 50%. Direction et syndicats ont signé un accord en avril 2021 pour un plan de départ volontaire portant sur 100 postes.