Inauguration de trois nouveaux laboratoires communs

Quand recherche et entreprises s’unissent pour concevoir des matériaux fonctionnels innovants. Trois nouveaux laboratoires communs (Labcom) dédiés à la conception de matériaux fonctionnels innovants viennent d’être inaugurés entre le CNRS, l’Université de Haute-Alsace, et trois entreprises : Arkema, Aptar et Velcorex.