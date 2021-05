In&ma, l’École Supérieure de la PerformanceFormations en alternance et formations professionnelles continues

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Pouvez-vous nous expliciter vos cœurs d’activité ?

Ferry Quenet : Le cursus RPPI (responsable de production et de projets industriels) forme les cadres intermédiaires qui seront chargés de piloter et d’animer la production, mais aussi de manager les équipes et les projets industriels. L’autre cursus EMPIEO (expert en management de projets industriels en excellence opérationnelle) prépare à des postes d’encadrement qui mettent en œuvre le pilotage d’unité de production, le management en mode multi-projets et l’amélioration de la performance industrielle. La formation Manager en Ingénierie d’Affaires (MIA) forme les futurs managers dont les entreprises ont besoin pour développer et déployer leur stratégie commerciale. Nous sommes ouverts aussi à la VAE, autrement dit à des salariés déjà en poste qui valorisent leur expérience à travers cette logique de diplômation.

in&ma favorise aussi le parcours professionnel grâce à l’apprentissage d’un métier.

Ferry Quenet : Notre souci est de proposer des solutions adaptées aux entreprises des territoires que nous connaissons bien. Nous proposons des alternants en adéquation avec leurs besoins. Ces derniers bénéficient de programmes diversifiés – séminaires, business games, problématiques d’entreprises – et sont embarqués dans des projets professionnels accompagnés par un tuteur en entreprise et l’équipe pédagogique. 90 % de diplômés trouvent un emploi dans les six mois qui suivent l’obtention de leur diplôme.

Votre accompagnement au développement des entreprises s’étoffe avec une nouvelle offre complète de formation professionnelle continue.

Ferry Quenet : Cette offre est axée sur cinq pôles d’expertise : l’excellence opérationnelle (toutes les démarches qualité globale qui visent l’efficience en impliquant les équipes), la qualité (anticipation et résolution des problèmes en préventif et en curatif, obtention de la certification qualité) le business to business (application des principes clés de l’attractivité commerciale et perfectionnement des compétences pour manager la performance commerciale), le management de projet (pilotage et outils de gestion de projet), le management et leadership (management à l’ère digitale et efficacité personnelle et communicationnelle).

