Imprimantes tout-en-un et hybridation des procédés

Que ce soit pour imprimer métaux, polymères ou composites, la fabrication additive fait appel à de multiples procédés. Stéréolithographie (SLA), Frittage Sélectif par Laser (SLS), Dépôt de matière en fusion (FDM) : tous ont leurs spécificités, mais nécessitent des post-traitements. Pour gommer cette « faiblesse » sans perdre en qualité, les machines hybrides entendent combiner les avantages de la fabrication soustractive à ceux de la FA. L’opération de finition est directement réalisée pour obtenir des surfaces finies, sans manipuler les pièces entre les phases.

Machines multifonctions

Les machines hybrides sont un levier d’innovation pour les acteurs de la filière. Dernièrement, le français Namma a lancé l’imprimante 3D multifonction EVA. Cette machine regroupe impression 3D FDM (Fused Deposition Modeling), usinage CNC et découpe/gravure laser. L’entreprise a réalisé une vis sans fin pour le compte de Pilgrim Technologies, fabricant de drones et de robots. La pièce, de 50 centimètres, est intégralement imprimée et usinée par la machine EVA.

D’autres fabricants proposent leur modèle hybride, comme le groupe de machines-outils DMG Mori, qui combine usinage et Dépôt Direct d’Énergie (DED). Les performances annoncées sont importantes, à l’image d’un client constructeur automobile qui a pu réduire de 70 % le temps de réparation de ses moules et a triplé leur durée de vie.

D’autres industriels commencent à y recourir, comme Naval Group : les surfaces des hélices creuses fabriquées en dépôt de fil métallique (WAAM), qui souffrent de défauts de résistance, font l’objet d’un usinage de surface interne, réalisé au fur et à mesure de l’impression.

Le multi-matériaux

Le projet européen Kraken a réuni un consortium de 10 entreprises, soutenu par le programme Horizon 2020 de l’UE. La machine géante de fabrication hybride à grande échelle permet de l’impression multi-matériaux (polymère et/ ou aluminium). Le consortium annonce un temps de fabrication 40 % plus rapide que les procédés classiques, mais aussi une réduction des coûts de production de 30 %.

Cela augure-t-il d’un nouveau bouleversement ? « Les machines multi-matériaux sont certes intéressantes, mais elles ne sont bien souvent pas qualifiables pour des pièces vol, nuance Sébastien Eyrignoux, ingénieur d’affaires chez LAAM. En revanche, ce que l’on développe, ce sont des méthodes de fabrication hybrides, pour être performant en toutes circonstances ».