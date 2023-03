Impression 3D, rétrofit, utilisation des rebuts... Huit solutions pour moins consommer dans l'industrie

1. Faciliter la production grâce au Karakuri Kaizen

C’est un nom probablement inconnu du plus grand nombre. Et pourtant, le Karakuri kaizen est, depuis 2015, l’un des éléments du fameux Système de production Toyota. Son principe ? Remplacer les actionneurs électriques ou pneumatiques qui prolifèrent dans les usines... par du bon sens.« Le Karakuri kaizen, c’est de l’astuce mécanique », abonde Cyril Dané, le PDG de la pépite française AIO, l’une des premières à avoir importé cette approche en Europe. À l’aide de contrepoids, de poulies et de ressorts, un chariot en mouvement ou le passage d’un véhicule autonome peut ainsi surélever une caisse, entraîner le déchargement d’un bac ou rapprocher un outil de la main d’un opérateur. Répandue au Japon, son pays d’origine, l’approche prend peu à peu ses marques sur le Vieux Continent.

