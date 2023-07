Implantation de ProLogium en France, mutations de la filière automobile française, stratégie d'Aubert & Duval... Les cinq articles les plus lus

1 - «Nous voulons créer un centre de R&D en France en plus de notre usine de batteries à Dunkerque», annonce le PDG de ProLogium Vincent Yang

Histoire, choix technologiques, feuille de route du déploiement en France… A l’occasion du World Materials Forum, à Nancy, L'Usine Nouvelle a rencontré Vincent Yang, le PDG de l’entreprise taïwanaise ProLogium, qui va investir 5,2 milliards d’euros pour produire des batteries “solides” (ou presque) à Dunkerque. Entretien exclusif.

2 - La filière automobile française sous haute tension

Tout l'été, dans son magazine et sur son site web, L'Usine Nouvelle se plonge dans les mutations de la filière automobile française. Le tissu d'équipementiers et de sous-traitants doit relever de multiples défis pour s'adapter à la disparition programmée du moteur thermique.

3 - «La priorité, c'est de livrer nos clients», assure le patron d'Aubert & Duval, Bruno Durand

L'acquisition d'Aubert & Duval par le consortium Airbus, Safran et Tikehau capital a été finalisée fin avril. Son nouveau président, Bruno Durand, présente dans une interview exclusive à L'Usine Nouvelle le plan de redressement de ce fournisseur critique d'alliages pour l'aéronautique et la défense.

4 - Un consortium d’industriels et d’opérateurs gaziers déploie un vaste projet de captage de CO2 dans le Grand Ouest

TotalEnergies, Lhoist, Lafarge, Heidelberg Materials, GRTgaz et Elengy ont annoncé lundi 10 juillet le lancement de GOCO2, un projet de captage et de transport de CO2 d’origine industrielle des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine. Le consortium prévoit de récolter et de stocker jusqu’à 4 millions de tonnes par an de CO2 en 2050, soit 75% des émissions industrielles du Grand Ouest à cette date.

5 - L'américain Aptar inaugure sa nouvelle usine dédiée au packaging de luxe sur mesure dans l'Ain

Le groupe américain Aptar a inauguré le 12 juillet sa nouvelle usine d'Oyonnax (Ain), pour laquelle il a investi 42 millions d'euros. Elle répond à la croissance du marché du secteur cosmétique.