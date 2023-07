Imperva, la pépite «made in Israel» bientôt dans le giron de Thales

Ce n’est pas tous les jours qu’un leader français de la défense débourse plus de 3,5 milliards de dollars pour s’offrir une cyber expertise israélienne… Cet improbable scénario s’est pourtant réalisé en début de semaine avec l’annonce par le géant tricolore Thales du rachat du spécialiste de la cyber sécurité Imperva, né dans l’Etat hébreu. Une particularité quelque peu passée sous les radars, dans le communiqué officiel publié mardi 25 juillet autour de la transaction. La firme Imperva est en effet devenue officiellement américaine depuis 2011, lors de son introduction à la Bourse de New York et de son déménagement outre-Atlantique ; et a fortiori huit ans plus tard, via son rachat, pour 2,1 milliards de dollars, par le fonds Thoma Bravo, qui vient donc de réaliser une excellente affaire.

[...]