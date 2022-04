Impact investit pour Ecocup

Impact Group continue de concrétiser ses ambitions dans le réemploi. Le propriétaire de la marque Re-uz et des gobelets Ecocup va investir 2 millions d’euros dans l’unité catalane du Boulou (Pyrénées-Orientales) pour accroître les capacités de lavage et moderniser ces locaux « historiques » d’Ecocup. Il pourra ainsi y regrouper le centre logistique, la station de lavage et les bureaux, actuellement répartis sur deux sites distants d’environ un kilomètre.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]