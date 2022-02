Impact étend son réseau dans les services de réemploi

Pour les opérateurs du réemploi, l’avenir passe par une couverture plus fine des territoires et une offre complète de services. Impact Group, le propriétaire de la marque Re-uz et des gobelets Ecocup, entre autres, le confirme en signant un protocole d’engagement avec le bordelais BoxEaty.

Esus

Fondée en 2019, cette entreprise a développé une filière dédiée aux contenants alimentaires en verre, de l’accompagnement des restaurateurs à la logistique en passant par le lavage, en Nouvelle-Aquitaine principalement. Agréée entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus), elle travaille avec plus de 70 établissements, dont le Sivu, cuisine centrale des villes de Bordeaux et Mérignac (Gironde), qui sert quelque 23 500 repas par jour, des points snacking de Biocoop et des restaurateurs indépendants, selon un process basé sur une consigne de 4 euros. Avec plus de 3000 utilisateurs, BoxEaty estime avoir évité la mise en marché de plus de 80 000 emballages jetables depuis sa création, soit 2,8 tonnes de déchets. « Outre les synergies sur les contenants alimentaires, l’envergure nationale d’Impact va nous permettre d’étoffer notre offre commerciale », déclare Yann Thielin, le fondateur de BoxEaty.

Restauration collective

Pour Philippe Berthe, le Pdg d’Impact, « BoxEaty vient compléter la construction de la marque Re-uz et contribuera notamment à renforcer son marché de la restauration collective. Nous allons bénéficier ainsi d’un nouvel ancrage à Bordeaux où BoxEaty est bien implanté et renforce son installation dans un nouveau site. » Le rapprochement devrait se prolonger par le rachat de la start-up en septembre prochain.

Ex-Proplast, Impact Group est basé à Flines-lez-Raches (Nord). Fabricant des barquettes alimentaires à usage unique Nutripack et de contenants réemployables Re-uz, impliqué dans l’ensemble de l’écosystème du réemploi, Impact Group compte 900 salariés et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros.