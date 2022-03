Immuno-oncologie : Sanofi signe avec Adagene pour 17,5 M$

Depuis l’arrivée de Paul Hudson à la tête de Sanofi et le plan stratégique « Play to win », le laboratoire français poursuit son virage vers les produits biologiques.

Sanofi s’est en effet entendu avec la biotech chinoise Adagene pour le développement de nouveaux anticorps indiqués en oncologie. Plus précisément, les deux entreprises veulent découvrir, développer et commercialiser deux candidats anticorps monoclonaux et bispécifiques, avec une option pour deux candidats supplémentaires.

Selon les termes de l’entente, Sanofi versera un paiement initial de 17,5 millions de dollars (15,8 M€) à Adagene, et jusqu’à 2,5 Mrds $ de paiements d’étapes, en fonction de l’avancement clinique des produits issus de la collaboration. La biotech est également éligible à des redevances sur les ventes en cas de commercialisation.

Adagene sera responsable des activités de recherche préclinique, grâce à sa technologie SAFEbody, tandis que Sanofi prendra le relais pour la recherche clinique et la commercialisation.

« La plateforme d'anticorps d'Adagene devrait nous aider à cibler avec précision des mécanismes oncologiques établis, mais mal traités, avec les meilleurs médicaments de leur catégorie », a souligné Valeria Fantin, responsable mondiale de la recherche en oncologie de Sanofi.

Basée à Suzhou dans l’Est de la Chine, Adagene compte cinq candidats-médicaments en phase clinique dans son pipeline, dont trois en phase II.