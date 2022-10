Imerys prévoit d'ouvrir une mine de lithium dans l’Allier

La France va-t-elle devenir le principal pays producteur de lithium en Europe ? C’est en tout cas l’ambition d’Imerys. Le numéro un mondial des minéraux industriels vient de lancer un projet pour exploiter le lithium présent sur son site de Beauvoir, dans l’Allier. « Aujourd’hui, l’Europe importe 100 % de son lithium. Notre projet est d’une grande valeur économique, mais va aussi participer à la souveraineté industrielle de la France et de l’Europe », s’enthousiasme Alessandro Dazza, le PDG d’Imerys. Son projet, baptisé Emili, doit aboutir à l’ouverture d’une mine souterraine et d’une usine de conversion du lithium en hydroxyde de lithium en 2028. Imerys estime pouvoir produire à pleine capacité 34 000 tonnes d’hydroxyde de lithium par an, une quantité suffisante pour équiper 700 000 véhicules électriques en batteries lithium-ion.

Un des plus gros projets européens de lithium

[...]