Imerys face au défi du lithium made in France

A Echassières, le renouveau minier suscite craintes et espoir

L'eau et la gestion des déchets miniers, les deux défis de la future mine d'Imerys

Située près d’Echassières (Allier), la carrière à ciel ouvert d’Imerys exploite aujourd’hui du kaolin. Juste en dessous de cette carrière, le groupe minier souhaite extraire 34 000 tonnes d’hydroxyde de lithium par an, sur 25 ans. L'investissement prévu, estimé à un milliard d’euros, promet de nombreux emplois et pourrait redonner à la France une certaine indépendance en matière de minerais stratégiques, mais l’utilisation massive d’eau et l’infiltration de métaux lourds inquiètent les habitants de la région. L'Usine Nouvelle, qui a visité le site en avant-première, résume ce qu'il faut savoir sur ce projet.