1 - Les satellites, nouveaux outils incontournables pour les armées

La guerre en Ukraine a illustré l'importance croissante que revêtent les images satellitaires pour le secteur de la défense. L’intelligence artificielle devient une technologie indispensable pour analyser leur contenu.

2 - [L’instant tech] Pourquoi l’Ifpen et Renault Trucks croient en l’hydrogène pour sauver le moteur thermique

L’hydrogène décarboné pourrait-il remplacer l’essence dans les moteurs thermiques des poids lourds? L’idée gagne en popularité, et a convaincu l’Ifpen et Renault Trucks. L'institut et le constructeur travaillent ensemble pour mettre au point cette technologie, dont ils font valoir la robustesse comme la compatibilité avec les usines existantes.

3 - Voici les dix nouvelles usines de puces de 300 mm qui devraient ouvrir en 2022

Selon le cabinet IC Insights, dix nouvelles usines de fabrication de puces sur plaquettes de 300 mm devraient ouvrir leurs portes cette année dans le monde. Une seule est attendue en Europe : celle de STMicroelectronics à Agrate, en Italie.

4 - [L'industrie c'est fou] Ce robot-rat pourrait devenir le nouvel allié des secours

Une équipe de chercheurs de l'institut de technologie de Pékin a fabriqué un robot-rat, capable de se faufiler dans des trous de seulement neuf centimètres d'épaisseur. Une caractéristique qui en ferait un outil précieux lors de missions de sauvetage, notamment après des éboulements.

5 - Le gouvernement russe pousse-t-il Renault à rendre les clés d'Avtovaz?

Renault aurait décidé de céder ses activités industrielles en Russie, selon le gouvernement du pays. Empêtré dans le bourbier russe depuis le début de la guerre en Ukraine, Renault reste mystérieux sur le dossier.