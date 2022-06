Ima lance ses OpenLab pour trouver des alternatives aux plastiques

Les constructeurs de machines d’emballage sont toujours plus nombreux à travailler sur des solutions de remplacement aux plastiques. Il en va de leur avenir... En effet, les réglementations tendent à limiter l’emploi des polymères dans les emballages à usage unique et les consommateurs sont toujours plus nombreux à demander des alternatives durables. Faut-il encore pouvoir tracter, façonner et souder ces matériaux alternatifs - papiers, plastiques biosourcés, recyclés, ... - sur les machines de conditionnement de façon efficiente et rentable, c'est-à-dire à haute vitesse et en toute sécurité pour les produits. C’est dans ce contexte que se situe l’initiative d’Ima. Le constructeur de machines d’emballage italien - essentiellement présent sur le marché pharmaceutique et l’alimentaire - lance OpenLab, un réseau de quatre laboratoires dont la mission consistera à développer des programmes de recherche sur les matériaux durables et leur compatibilité avec les technologies de conditionnement.

3800 structures de film

OpenLab est chargé notamment de trouver de nouvelles solutions avant même qu'elles n'arrivent sur le marché afin de les proposer en exclusivité à ses clients. Le réseau dispose déjà d’une expérience dans la matière. Depuis 2017, les laboratoires ont analysé 3800 structures de film et testé 400 matériaux pour le compte d’industriels de renom comme Les Crudettes, Colussi ou avec des fournisseurs de matériaux d’emballage comme Mondi. Les travaux dans le domaine de l’emballage compostable sont nombreux. Citons par exemple ceux réalisés dans le domaine des dosettes de café avec Caffè Borbone et NatureWorks ou avec Sacchital, Novamont, Ticinoplast et SAES Coated. En mettant en place ce réseau, Ima veut fusionner les activités d'études, d'expérimentation et de développement industriel sur les matériaux incluant toutes les phases de laboratoire, de la conception à l'ingénierie, jusqu’aux machines et aux technologies de conditionnement.

Industrie 4.0

Le groupe veut aussi capitaliser sur le potentiel de l’industrie 4.0 et les possibilité de connectivité des machines, en exploitant les données de production relatives à la mise en œuvre de ces matériaux. OpenLab dispose de quatre sites opérationnels. Le premier, à Ozzano dell'Emilia, près de Bologne, en Italie, d’une surface de 100 m² est situé au siège du groupe, au plus près du lieu où sont fabriquées les machines. Le centre de Lugano, en Suisse, avec plus de 400 m² de surface, est équipé d'un laboratoire d'analyse intégré à un espace de démonstration où ont été placées plusieurs machines horizontales form-fill-seal (FFS). À Arezzo, toujours en Italie, une zone d'essais de 200 m² permettra de travailler sur des machines form-fill-seal (FFS) verticales, typiquement des ensacheuses. Cet OpenLab est également équipé d'une zone de test en chambre froide de 50 m², où il sera possible de réaliser des essais à très basse température sur des produits surgelés. Enfin, le centre de Lowell, aux États-Unis, en cours de construction, sera dédié au marché américain. Il sera équipé d'un laboratoire et d'un espace dédié aux essais sur machines. Ima réalise un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros avec 6200 personnes.