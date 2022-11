Ima et Intertape Polymer Group coopèrent dans l'e-commerce

Bien connu pour ses machines de conditionnement pour la pharmacie, le thé et l’alimentaire avec ses filiales Ilapak et Dairy & Food, Ima l’est beaucoup moins dans le domaine de l’e-commerce. C’est pourtant sur ce créneau que le constructeur italien a décidé de se positionner en s’alliant avec le spécialiste américain de l’emballage de protection Intertape Polymer Group (IPG). Les deux entreprises ont profité du salon Pack Expo International 2022, qui a eu lieu à Chicago (États-Unis) du 23 au 26 octobre, pour présenter l'E-CO Flex1 une machine permettant d’emballer plus facilement des lots de produits hétérogènes, en nombre et en tailles, comme c’est le cas souvent dans l’e-commerce.

